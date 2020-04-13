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انخفاض إنتاج روسيا النفطي إلى 11.24 مليون برميل خلال أبريل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
 قال مصدر يوم الاثنين إن متوسط إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.24 مليون برميل يوميا في الفترة من أول أبريل إلى 12 منه، بحسب رويترز.

كان متوسط إنتاج روسيا النفطي الشهر الماضي يبلغ 11.29 مليون برميل يوميا، ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.

أتمت روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الدول الأخرى اتفاقا لخفض عشرة ملايين برميل يوميا من السوق اعتبارا من مايو أيار للمساعدة على تحقيق الاستقرار في أسعار النفط المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

تغطية صحفية أوليسيا أستاخوفا - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

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