ضبط شاب سرق محل كوافير بالعجوزة

لمروره بضائقة مالية..أقدم عامل يدعى "س.د" يبلغ من العمر ٣٠ عامًا، على سرقة محتويات من داخل محل كوافير عبارة عن بعض من الأجهزة، وعدد من الباروكات للشعر بمبالغ كبيرة، فباشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة التحقيق في الواقعة، فيما أمرت بالتحريات حول نشاط المتهم.





وكشفت التحقيقات، أن العامل يعمل في المحل منذ شهور، وقام بسرقة محتويات من المحل، نتيجة لمروره بضائقة مالية، ولاحتياجه لأموال كثيرة، مخططا لذلك اعتقادًا أن لا أحد يكتشف المسروقات.





بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا، من "ف.م" صاحب سلسلة محلات كوافير، بمنطقة العجوزة، باكتشافه لسرقه محتويات من داخل المحل، بالاضافة لمبلغ مالي.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل أن وراء ارتكابها "س.د" عامل بالمحل يبلغ من العمر ٣٠ عامًا، استغل عدم تواجد صاحب المحل والعاملين واستولى على محتويات المحل، ومبلغ مالي.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد ألاكمنه اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة و تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.





ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة المواطنين





وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.





بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.





وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.





وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.





ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.





وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق آخر، ضبط رجال قطاع أمن القاهرة، عنصرًا إجراميًا بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.





وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".





وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع.



