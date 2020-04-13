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مشتريات "المصريين" و"العرب " بالبورصة تصل لـ 606.6 مليون جنيه خلال تعاملات اليوم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:04 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
 
أخبار البورصة المصرية

سجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم حوالي 606.6 مليون جنيه ، فيما سجلت مشتريات المصريين والعرب نحو 177.7 مليون جنيه و 428.9 مليون جنيه علي التوالي .


وإستحوذت تعاملات المصريين  بالبورصة المصرية علي نسبة 76.18% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.49%، والعرب على 7.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.13% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.86%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.7 مليون جنيه، 185.5 ألف جنيه، 23.8 مليون جنيه، 152.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 109.3 مليون جنيه، 68.4 مليون جنيه، على التوالي.
 

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