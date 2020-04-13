أستاذ هندسة: الاهتمام بشبكة الطرق عنصر أساسي للنهوض بالاقتصاد (فيديو)

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والمرور بجامعة عين شمس، إن الاهتمام بالبنية الأساسية وعلى رأسها شبكة الطرق عنصر أساسي لدعم مشروعات التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد المصري.





وأضاف "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن التوسع في الزراعة وإنشاء مدن عمرانية جديدة يستلزم وجود شبكة طرق جيدة، مؤكدًا أن جودة شبكة النقل يعبر عن جودة اقتصاد الدولة، ويساهم في تشجيع المستثمر على الاستثمار بهذه الدولة.





وتابع أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس، أنه لا تنازل عن ضبط الجودة والاهتمام بجودة المنتج النهائي وخروجه بأفضل المعايير الهندسية بمشروعات الطرق، وهناك الكثير من مراحل التفتيش على الجودة وتطابق ما يتم تنفيذه مع المعايير العالمية بواسطة جهات محايدة ليس لها علاقة بالقائمين على التنفيذ.





والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبوليـ رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق".





تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الحالية في نطاق وزارة النقل، خاصةً تلك المتعلقة بشبكة الطرق والمحاور، وكذلك مشروعات النقل الجماعي الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن وأحياء القاهرة الكبرى، ومشروعات خطوط مترو الأنفاق".





ووجه الرئيس باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور في أنحاء الجمهورية، وكذلك تحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، باعتباره مكونًا جوهريًا للنهوض بالبنية التحتية، والتي تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية".





وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، خاصةً خطط تحديث نظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، إلى جانب مستجدات العمل في تنفيذ خط القطار الكهربائي الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة، وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة 6 أكتوبر مرورًا بمختلف أحياء وضواحي القاهرة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمحطة المركزية لوسائل النقل العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تطورات العمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق.





وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير استعرض كذلك الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء عدد من المحاور الرئيسية على امتداد مجرى النيل، وكذلك شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بضرورة تضمين تلك المحاور كافة الخدمات والتجهيزات وأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية الدولية.



