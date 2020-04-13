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البحرية الأمريكية تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:10 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الاثنين، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا بين أعضاء حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

وسجلت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، أكثر من 2108 وفاة جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك حسب إحصائية جامعة "جونز هوبكنز".

وقد أفاد البيت الأبيض، بإن فيروس كورونا "كوفيد 19" سيفتك في الولايات المتحدة بما بين 100 إلى 240 ألف شخص، إذا ما تقيد الجميع بالقيود المفروضة حاليا لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1.5 مليون إلى 2.2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتم فرض أي قيود.

 

وظهر فيروس كورونا في البداية من الصين، وبعدها انتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب حوالي مليون و700 ألف شخص، وقتل أكثر من 100 ألف شخص.

 

وقد فرضت الحكومة الأمريكية، إجراءات صارمة لاحتواء فيروس كورونا، في وقت يطالب نواب جمهوريون بإعادة فتح الأبواب أمام الاقتصاد في أقرب وقت ممكن، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

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