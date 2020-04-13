متحدث الصحة السعودية: تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال 24 ساعة، توزعت في مختلف المدن.



ووفقًا لصحيفة "سبق"، أكد “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن متسجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة، “تسجيل ستة وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 65 حالة”.



وأشار “متحدث الصحة”، إلى أن “جمالي الحالات في المملكة 4934 حالة، بينها 4064 حالة نشطة، منها 59 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة”.



وأضاف “العبد العالي”: أن “عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 805 حالات بعد تسجيل 44 حالة تعافي جديدة”.



وتوقع متحدث وزارة الصحة، أن تشهد الفترة المقبلة “زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بسبب التوسع في عمليات الفحص والتقصي”.



وجاء توزيع الحالات الجديدة المصابة بكورونا بحسب مناطق المملكة كالآتي:



الرياض: 118

المدينة: 113

مكة: 95

جدة: 80

تبوك: 22

عرعر: 8

خليص: 8

الطائف: 8

الهفوف: 7

خميس مشيط: 7

بريدة: 2

القنفذة: 1

نجران: 1

سبت العلاية: 1

الخرج: 1

ظهران: 1

أحد رفيدة: 1.



وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.



وأضافت الوزارة فى تصريحات سابقة، أن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة يُعد أمرا أساسًا، وإجراءً فعّالا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يومًا، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق.



هذ وكشف عبد الرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبد العزيز عن إنجازين كبيرين، يتمثل أولهما في تطوير لقاح ضد فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويتعلق الثاني بالفيروس التاجي الجديد.



وأوضح اليوبي في لقاء تلفزيوني، أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في جامعة الملك عبد العزيز، قام بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا الذي انتشر في المملكة عام 2012، مشيرا إلى أن اللقاح الجديد سيوزع قريبا في الأسواق.

