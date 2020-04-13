جيسي عبدو تنشر البوستر الرسمي لمسلسلها السعودي بعد حين

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نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو البوستر الرسمي لمسلسلها الرمضاني "بعد حين" والذي تخوض من خلاله أول بطوله لها في الدراما السعودية.



العمل كان يحمل إسم "نصيبك يصيبك"، ولكن تم تغييره وهو من تأليف حميد المدني، إخراج مروان بركات، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي على رأسهم أحمد شعيب، العنود سعود، جيسي عبدو، شعيفان محمد، النجم ابراهيم الزدجالي، هند محمد، سمية رضا إضافة إلى عدد من نجوم السعودية، ويحل فيه الممثل اللبناني وسام حنا كضيف شرف.



المسلسل اجتماعي قائم على التشويق والإثارة في أحداثه، يقدم قصصاً مشوّقة عن مجموعة شخصيات لكل منها خطها الدرامي، تلتقي هذه الخطوط وتتباعد خلال الأحداث التي لا تهدأ، ليشمل مسلسلاً مشوّقاً من ٣٠ حلقة.



