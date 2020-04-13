Advertisements

جيسي عبدو تنشر البوستر الرسمي لمسلسلها السعودي بعد حين

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
لمياء علي
نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو البوستر الرسمي لمسلسلها الرمضاني "بعد حين" والذي تخوض من خلاله أول بطوله لها في الدراما السعودية.

العمل كان يحمل إسم "نصيبك يصيبك"، ولكن تم تغييره وهو من تأليف حميد المدني، إخراج مروان بركات، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي على رأسهم أحمد شعيب، العنود سعود، جيسي عبدو، شعيفان محمد، النجم ابراهيم الزدجالي، هند محمد، سمية رضا إضافة إلى عدد من نجوم السعودية، ويحل فيه الممثل اللبناني وسام حنا كضيف شرف.

المسلسل اجتماعي قائم على التشويق والإثارة في أحداثه، يقدم قصصاً مشوّقة عن مجموعة شخصيات لكل منها خطها الدرامي، تلتقي هذه الخطوط وتتباعد خلال الأحداث التي لا تهدأ، ليشمل مسلسلاً مشوّقاً من ٣٠ حلقة.

أخبار تهمك

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

كارثة جديدة تضرب الصين بعد جائحة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يستغني عن نجم ريال مدريد مجاملة لنجله

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ يوم

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

الحكومة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن حالة جونسون الصحية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:40 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

08:22 ص

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:00 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي