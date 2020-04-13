Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. 740.6 مليون قيم التداولات بالبورصة اليوم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:12 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


سجلت أحجام التداولات بالبورصة المصرية  اليوم الإثنين نحو 257.1 مليون ورقة مالية بقيمة 740.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30 ألف عملية لعدد 173 شركة، وارتفعت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.



وسجلت قيم التداولات بسوق داخل المقصورة نحو 3.6 مليار جنيه وبحجم تداول 259.8 مليون ورقة مالية ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون بالسوق قيم تداولات بحوالي  2.8 مليار جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بلغت قيمتها 182.3مليون جنيه.


وربح  رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 557.269 مليار جنيه.


 وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 10353 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1067 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1073 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 696 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ يوم

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 11 ساعة

كارثة جديدة تضرب الصين بعد جائحة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 18 ساعة

الحكومة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن حالة جونسون الصحية

منذ ساعة و 12 دقيقة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

زيدان يستغني عن نجم ريال مدريد مجاملة لنجله

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

تداولات البورصة ترتفع إلى 5.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري

2.7 مليون جنيه قيم تداول بورصة النيل خلال الأسبوع المتقضي

رأس المال السوقي يتراجع لـ 762 مليار جنيه خلال أسبوع

795 مليون جنيه قيم التداولات بالبورصة اليوم

أخبار البورصة .. ارتفاع قيم التداولات الي 925.8 مليون جنيه بختام الجلسة

أخبار البورصة المصرية .. تراجع قيم التداولات الي 365.4 مليون جنيه بختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:40 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

08:22 ص

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:00 م

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

01:28 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي