أخبار البورصة المصرية .. 740.6 مليون قيم التداولات بالبورصة اليوم

















وسجلت قيم التداولات بسوق داخل المقصورة نحو 3.6 مليار جنيه وبحجم تداول 259.8 مليون ورقة مالية ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون بالسوق قيم تداولات بحوالي 2.8 مليار جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بلغت قيمتها 182.3مليون جنيه.









وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 557.269 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 10353 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1067 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1073 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 696 نقطة.

سجلت أحجام التداولات بالبورصة المصرية اليوم الإثنين نحو 257.1 مليون ورقة مالية بقيمة 740.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30 ألف عملية لعدد 173 شركة، وارتفعت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.