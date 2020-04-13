Advertisements

"بوتين": روسيا تمكنت من التعامل مع فيروس كورونا بشكل استباقي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بجهود روسيا في مكافحة جائحة فيروس كورونا قائلًا، إن الأمة تمكنت من التعامل مع التهديد بشكل استباقي، في حين اعترف بأن عدد الحالات اليومية الجديدة مستمر في الارتفاع.

وأضاف "بوتين"، أنه من أجل الحفاظ على نفس الكفاءة في الأيام المقبلة، فإن البلاد بحاجة إلى اتخاذ إجراءات معينة. ومن بينها، أشار "بوتين" إلى ضرورة صياغة تنبؤات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للوضع فيما يتعلق بالوباء، مع مراعاة كل الاحتمالات، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأردف "بوتين": "يجب أن نأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات، حتى الأكثر تطرفًا وتعقيدًا، من أجل تغيير استراتيجيتنا وتكتيكاتنا بشكل مناسب وفي الوقت المناسب، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة الطبية لمواطنينا".

وأشار فلاديمير بوتين إلى أن الأسابيع المقبلة ستحدد الطريقة التي يستمر بها الوباء في البلاد بحجة أن جميع آليات مكافحته يجب أن تعمل بكفاءة.

وشدد "بوتين" على أن جميع الموارد اللازمة لمكافحة انتشار العدوى وعلاج مرضى COVID-19، مثل معدات الحماية والمراوح، يجب أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد على أساس الضرورات الموضوعية.

ولفت إلى أن البلاد تواجه حاليًا نقصًا في معدات الحماية للعاملين الطبيين، وأمر الحكومة باتخاذ خطوات للقضاء على هذا العجز.

كما اقترح الرئيس الاستفادة من موارد الجيش الروسي لتغطية أي أوجه قصور تظهر خلال المعركة مع تفشي المرض. اعترف بوتين بتجربته في التعامل مع المواقف المعقدة وذكَّر بأن الجيش الروسي الآن يساعد بشكل فعال الدول الأجنبية في مكافحة الوباء.

تم تسجيل ما يقرب من 18000 حالة من COVID-19 في روسيا حتى الآن مع 148 حالة وفاة فقط - وهي واحدة من أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن فيروسات التاجية في العالم.

أخبار تهمك

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

زيدان يستغني عن نجم ريال مدريد مجاملة لنجله

منذ ساعتين

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 18 ساعة

الحكومة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن حالة جونسون الصحية

منذ ساعة و 12 دقيقة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

كارثة جديدة تضرب الصين بعد جائحة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:40 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

08:22 ص

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:00 م

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

01:28 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي