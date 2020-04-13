"بوتين": روسيا تمكنت من التعامل مع فيروس كورونا بشكل استباقي

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بجهود روسيا في مكافحة جائحة فيروس كورونا قائلًا، إن الأمة تمكنت من التعامل مع التهديد بشكل استباقي، في حين اعترف بأن عدد الحالات اليومية الجديدة مستمر في الارتفاع.





وأضاف "بوتين"، أنه من أجل الحفاظ على نفس الكفاءة في الأيام المقبلة، فإن البلاد بحاجة إلى اتخاذ إجراءات معينة. ومن بينها، أشار "بوتين" إلى ضرورة صياغة تنبؤات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للوضع فيما يتعلق بالوباء، مع مراعاة كل الاحتمالات، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وأردف "بوتين": "يجب أن نأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات، حتى الأكثر تطرفًا وتعقيدًا، من أجل تغيير استراتيجيتنا وتكتيكاتنا بشكل مناسب وفي الوقت المناسب، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة الطبية لمواطنينا".





وأشار فلاديمير بوتين إلى أن الأسابيع المقبلة ستحدد الطريقة التي يستمر بها الوباء في البلاد بحجة أن جميع آليات مكافحته يجب أن تعمل بكفاءة.





وشدد "بوتين" على أن جميع الموارد اللازمة لمكافحة انتشار العدوى وعلاج مرضى COVID-19، مثل معدات الحماية والمراوح، يجب أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد على أساس الضرورات الموضوعية.





ولفت إلى أن البلاد تواجه حاليًا نقصًا في معدات الحماية للعاملين الطبيين، وأمر الحكومة باتخاذ خطوات للقضاء على هذا العجز.





كما اقترح الرئيس الاستفادة من موارد الجيش الروسي لتغطية أي أوجه قصور تظهر خلال المعركة مع تفشي المرض. اعترف بوتين بتجربته في التعامل مع المواقف المعقدة وذكَّر بأن الجيش الروسي الآن يساعد بشكل فعال الدول الأجنبية في مكافحة الوباء.





تم تسجيل ما يقرب من 18000 حالة من COVID-19 في روسيا حتى الآن مع 148 حالة وفاة فقط - وهي واحدة من أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن فيروسات التاجية في العالم.