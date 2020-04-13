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السعودية تعلن السعر الرسمي للخام لشهر مايو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
أعلنت السعودية تسعيرها الرسمي للخام لشهر مايو، لتبيع النفط بأسعار أكثر انخفاضا لآسيا، مع الإبقاء على الأسعار دون تغيير للمشترين من أوروبا ورفعها بالنسبة للمشترين من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على أكبر خفض نفطي في التاريخ.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر مايو بخصم قدره 7.3 دولار عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، بانخفاض 4.2 دولار للبرميل عن أبريل.

في الوقت نفسه، أفادت الوثيقة بأن الشركة زادت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر مايو أيار للولايات المتحدة 0.75 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت بارتفاع ثلاثة دولارات للبرميل عن أبريل نيسان.

وتركت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا دون تغيير عن أبريل نيسان عند خصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.

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