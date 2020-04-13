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صرف الدواء للمستفيدين "عن بعد" في الرياض

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
تعمل صحة منطقة الرياض على صرف الدواء للمستفيدين من خدماتها "عن بعد"، وبدون الحضور للمرفق الصحي.

يأتي ذلك بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، في إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وووفقًا لـ "واس"، ذكر مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة أن المبادرة تهدف إلى تقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات في المرافق الصحية التابعة لـ"صحة الرياض"، واختصار الجهد والوقت على المريض.

وقال إن الصرف يتم عن طريق عدد من الإجراءات التي تبدأ باستلام الطلب والتأكد من استحقاقه، ثم مراجعة إدخال الأدوية المرتبطة بانتظام المريض في المتابعة، مشيرًا إلى أن الصرف والتوزيع يتم خلال فترة وجيزة.

وأوضح أنه تم تخصيص لكل مستشفى رقم للتواصل لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله، مع الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، واستبدال القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة فى تصريحات سابقة، أن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة يُعد أمرا أساسًا، وإجراءً فعّالا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يومًا، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق.

هذ وكشف عبد الرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبد العزيز عن إنجازين كبيرين، يتمثل أولهما في تطوير لقاح ضد فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويتعلق الثاني بالفيروس التاجي الجديد.

وأوضح اليوبي في لقاء تلفزيوني، أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في جامعة الملك عبد العزيز، قام بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا الذي انتشر في المملكة عام 2012، مشيرا إلى أن اللقاح الجديد سيوزع قريبا في الأسواق.

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