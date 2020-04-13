أزمة جديدة بين راكتيتش وإدارة برشلونة

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نشبت أزمة جديدة في الساعات الماضية بين اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش لاعب برشلونة وإدارة النادي بشأن رحيل اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، فإن خطة راكيتيتش الان هي البقاء حتى نهاية عقده مع برشلونة، وهو امر يرفضه المسئولين داخل الفريق.



وجاء رفض مسئولو برشلونة لأن هُنالك عدة أندية مهتمة به في ايطاليا، ولكن راكيتيتش مُستاء جداً من ادارة النادي لأن عاملوه مثل السلعة ولأنهم وعدوا بالتجديد ولم ينفذوا حتى الان.



وينتهي عقد ايفان راكتيتش مع برشلونة في صيف موسم 2021، ولا يريد النادي الكتالوني رحيل اللاعب بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي بعد القادم.