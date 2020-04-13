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للجلسة الثانية .. قطاع "العقارات" يتصدر القطاعات الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم
الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:18 م
نيفين سمير
أخبار البورصة المصرية
تصدر قطاع العقارات القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم الأحد ، بقيمة تداول 217.8 مليون جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بقيمة تداول 106.2 مليون جنيه، ثم جاء قطاع البنوك بالترتيب الثالث بقيمة 98.7 مليون جنيه .
وحصل قطاع الأغذية ومشروبات والتبغ علي التريب الرابع بقيمة وصلت لـ 57.8 مليون جنيه ، ثم تابعه في الترتيب الخامس قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة 55.5 مليون جنيه.
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم بنحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 557.269 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 10353 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1067 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1073 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 696 نقطة.
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