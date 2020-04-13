للجلسة الثانية .. قطاع "العقارات" يتصدر القطاعات الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

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تصدر قطاع العقارات القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم الأحد ، بقيمة تداول 217.8 مليون جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بقيمة تداول 106.2 مليون جنيه، ثم جاء قطاع البنوك بالترتيب الثالث بقيمة 98.7 مليون جنيه .





وحصل قطاع الأغذية ومشروبات والتبغ علي التريب الرابع بقيمة وصلت لـ 57.8 مليون جنيه ، ثم تابعه في الترتيب الخامس قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة 55.5 مليون جنيه.



