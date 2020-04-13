Advertisements

وزير الداخلية التركي يعد بإصلاح الأخطاء بعد رفض الاستقالة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، بأنه مستعد لمواصلة خدمة بلاده وإصلاح الأخطاء السابقة التي ارتكبها خلال فرض حظر التجوال وسط جائحة فيروس كورونا الجديد.

وغرد "صويلو"، على موقع التدوينات القصيرة، قائلًا: "لقد شعرت بالخجل من موقف شعبنا ورئيسنا فيما يتعلق بقرار فرض حظر التجول الذي تحملت مسؤوليته بالكامل. والآن بعد أن أُتيحت لي الفرصة لإصلاح الأخطاء، أصبحت مسؤوليتي أكبر. آمل أن أواصل لخدمة شعبنا".

يوم الأحد، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبول استقالة "صويلو".

وقالت وزارة الداخلية التركية يوم الجمعة، إنه سيتم منع سكان 31 محافظة، بما في ذلك أنقرة واسطنبول وأنطاليا، من مغادرة منازلهم في عطلة نهاية الأسبوع بسبب انتشار COVID-19.

وانتقدت المعارضة هذه الخطوة، حيث ورد أن حوالي 250 ألف شخص غمروا محلات البقالة والمخابز في جميع أنحاء البلاد قبل حظر التجول الذي استمر 48 ساعة.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الحكومة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن حالة جونسون الصحية

منذ ساعة و 27 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ يوم

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

كارثة جديدة تضرب الصين بعد جائحة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 21 ساعة

زيدان يستغني عن نجم ريال مدريد مجاملة لنجله

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:40 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

08:22 ص

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:00 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي