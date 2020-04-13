وزير الداخلية التركي يعد بإصلاح الأخطاء بعد رفض الاستقالة

صرح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، بأنه مستعد لمواصلة خدمة بلاده وإصلاح الأخطاء السابقة التي ارتكبها خلال فرض حظر التجوال وسط جائحة فيروس كورونا الجديد.





وغرد "صويلو"، على موقع التدوينات القصيرة، قائلًا: "لقد شعرت بالخجل من موقف شعبنا ورئيسنا فيما يتعلق بقرار فرض حظر التجول الذي تحملت مسؤوليته بالكامل. والآن بعد أن أُتيحت لي الفرصة لإصلاح الأخطاء، أصبحت مسؤوليتي أكبر. آمل أن أواصل لخدمة شعبنا".





يوم الأحد، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبول استقالة "صويلو".





وقالت وزارة الداخلية التركية يوم الجمعة، إنه سيتم منع سكان 31 محافظة، بما في ذلك أنقرة واسطنبول وأنطاليا، من مغادرة منازلهم في عطلة نهاية الأسبوع بسبب انتشار COVID-19.



