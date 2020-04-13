بريطانيا تعلن تسجيل 667 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الاثنين 667 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10261، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقالت السلطات الصحية البريطانية، أمس الأحد، إنها سجلت 737 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، في تراجع ملموس للحصيلة اليومية التي بلغت أمس 917 حالة.

وكانت السلطات البريطانية، قد تعهدت بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني (248 مليون دولار) لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الخيرية للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في الدول الفقيرة ومن ثم المساعدة في منع حدوث موجة ثانية من الإصابات.

وستخصص 50 مليون جنيه إسترليني أخرى للصليب الأحمر لمساعدة المناطق التي تمزقها الحروب ويصعب الوصول إليها وسيُخصص 20 مليون جنيه لمنظمات ومؤسسات خيرية أخرى.

وأضافت أن هذه الأموال ستساعد المناطق التي بها نظم صحية ضعيفة مثل اليمن وبنجلاديش التي تستضيف 850 ألف شخص من لاجئي الروهينجا في مخيمات مزدحمة.

ويتناقض دعم بريطانيا لمنظمة الصحة العالمية مع وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب الذي انتقد طريقة معالجة المنظمة لجائحة كورونا، وأشار إلى أن إدارته قد تعيد تقييم تمويل الولايات المتحدة للمنظمة.

وأعلنت بريطانيا نحو 10 آلاف حالة وفاة بسبب كورونا حتى الآن، فيما يمثل خامس أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم.