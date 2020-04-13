تعليق الخدمات بمستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد ظهور حالات كورونا

أعلنت إدارة مستشفي مار مرقس بالإسكندرية، عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بأحد العاملين بها ووسط المرضى.





وأوضحت المستشفي في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الإدارة الطبية قد تعاملت مع الحالات التي ظهر عليها الأعراض بالتنسيق مع وزارة الصحة وتم تحويلها إلى مستشفى الحميات؛ كما قدمت جميع الخدمات الطبية لجميع المترددين عليها بمبدأ الشفافية والأمانة.





وأكد البيان، أن المستشفى لا يوجد بها ظهور حالات مشتبه بإصابتهم وسط العاملين في الاقسام الداخلية ولم يتم حجرهم.





وأضاف البيان، أن إدارة المستشفى قد قررت تعليق الخدمات بها بهدف تعيقم وتطهير جميع أقسامها، مؤكدًا بإنها ملتزمة إلتزامًا دقيقًا بتنفيذ جميع المعايير الوقائية والإحترازية وسُبل مكافحة العدوى مُنذ بداية الأزمة.





ولفت إلى أن الفريق الطبي بالمستشفي المتعاملة مع الحالات هٌم علي قدر أن يكونوا أكثر عُرضة للإصابة بالعدوى مؤكدة بأن هذا شرف للعاملين بها.





وقالت المستشفي في بيانها، إن عندما إكتشافت حالة داخل أطقم العاملين في الإستقبال مشتبه بإصابتها وبيان ظهور الأعراض عليها تم الإبلاغ عنها الوزارة وتحويلها الي مستشفي الحميات.





وأكد البيان بأن ادارة المستشفي قد إتخذت جمع الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة بقرار غلق المبني وتعليق العمل في جميع الاقسام بها كإجراء إحترازي ووقائي بغرض التعقيم والتطهير، وذلك حرصًا منها علي صحة العاملين والمرضي المترددين علي المستشفي.





ونفى البيان فيما تداول على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، بوجود أي حالات وسط العاملين بها داخل الحجر الصحي.





وناشد البيان الأقباط والمجتمع السكندي باكمله تقديم الدعم المعنوي لجميع الأطقم الطبية بها وعدم الإنسياق وراء الإشاعات حتى تستطيع مواصلة العمل لتقديق الخدمات الصحية والرعاية للمرضي في تلك الظروف العصيبة والتي تمر بها البلاد.





وتنوه المستشفي إنه سيتم معاودة العمل بها بصورة طبيعية في جميع اقسامها بعد إنتهاء عملية التعقيم والتطهير.





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