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تعليق الخدمات بمستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد ظهور حالات كورونا
الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:32 م
حازم رفعت
أعلنت إدارة مستشفي مار مرقس بالإسكندرية، عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بأحد العاملين بها ووسط المرضى.
وأوضحت المستشفي في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الإدارة الطبية قد تعاملت مع الحالات التي ظهر عليها الأعراض بالتنسيق مع وزارة الصحة وتم تحويلها إلى مستشفى الحميات؛ كما قدمت جميع الخدمات الطبية لجميع المترددين عليها بمبدأ الشفافية والأمانة.
وأكد البيان، أن المستشفى لا يوجد بها ظهور حالات مشتبه بإصابتهم وسط العاملين في الاقسام الداخلية ولم يتم حجرهم.
وأضاف البيان، أن إدارة المستشفى قد قررت تعليق الخدمات بها بهدف تعيقم وتطهير جميع أقسامها، مؤكدًا بإنها ملتزمة إلتزامًا دقيقًا بتنفيذ جميع المعايير الوقائية والإحترازية وسُبل مكافحة العدوى مُنذ بداية الأزمة.
ولفت إلى أن الفريق الطبي بالمستشفي المتعاملة مع الحالات هٌم علي قدر أن يكونوا أكثر عُرضة للإصابة بالعدوى مؤكدة بأن هذا شرف للعاملين بها.
وقالت المستشفي في بيانها، إن عندما إكتشافت حالة داخل أطقم العاملين في الإستقبال مشتبه بإصابتها وبيان ظهور الأعراض عليها تم الإبلاغ عنها الوزارة وتحويلها الي مستشفي الحميات.
وأكد البيان بأن ادارة المستشفي قد إتخذت جمع الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة بقرار غلق المبني وتعليق العمل في جميع الاقسام بها كإجراء إحترازي ووقائي بغرض التعقيم والتطهير، وذلك حرصًا منها علي صحة العاملين والمرضي المترددين علي المستشفي.
ونفى البيان فيما تداول على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، بوجود أي حالات وسط العاملين بها داخل الحجر الصحي.
وناشد البيان الأقباط والمجتمع السكندي باكمله تقديم الدعم المعنوي لجميع الأطقم الطبية بها وعدم الإنسياق وراء الإشاعات حتى تستطيع مواصلة العمل لتقديق الخدمات الصحية والرعاية للمرضي في تلك الظروف العصيبة والتي تمر بها البلاد.
وتنوه المستشفي إنه سيتم معاودة العمل بها بصورة طبيعية في جميع اقسامها بعد إنتهاء عملية التعقيم والتطهير.
ارتفاع عدد وفيات كورونا كانت وزارة الصحة والسكان
أعلنت مساء أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى الأمس. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا، لافتًا إلى تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 13 حالة. وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.
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