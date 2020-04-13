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كريم قاسم في كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

نشر النجم كريم قاسم على صفحته الرسمية على الفيسبوك صورة له من كواليس مسلسل لما كنا صغيرين المنتظر عرضه في رمضان، الصورة تجمعه بالنجم خالد النبوي ونبيل عيسى ومحمود حجازي والمنتج أحمد عبد العاطي ومدير الإنتاج أيمن شوقي وعلق عليها " كواليس مسلسل لما كنا صغيرين اتفرجوا عليه في رمضان 2020 على قناة الحياة وdmc".

 

ويذكر أن كريم قاسم في الأسبوع السابع من تصوير المسلسل، ويقوم بدور "وائل" أحد الأصدقاء الخمسة الذي يربطهم صداقة قوية منذ أيام الجامعة وهو رابط الوصل بين الأربع أصدقاء وحافظ الأسرار كما يمتاز بخفة الظل. وأحداث المسلسل تدور في أطار تشويقي حيث يتعرض هؤلاء الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

 

مسلسل لما كنا صغيرين إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.

كريم قاسم في كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"
كريم قاسم في كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"

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