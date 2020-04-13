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رونالدو يوجه صدمة جديدة لريال مدريد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:33 م
رونالدو
رونالدو
عبد القادر عرابي
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الإثنين، عن وجود تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الموسم المقبل.



وذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن رونالدو قد يرحل عن السيدة العجوز في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بسبب الأزمة المالية التي يتعرض لها اليوفي حالياً، بعد توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.




ألا أنه، وبحسب شبكة " توتو ميركاتو " الإيطالية، فإن رونالدو يفضل البقاء في يوفنتوس، واستكمال عقده مع الفريق، وعدم الرحيل عن النادي.


وأكدت الشبكة، أن رونالدو يكن الإحترام والتقدير ليوفنتوس، حيث نشر مؤخراً صورة له، ظهر خلالها مرتدياً قناعاً يحمل ألوان علم إيطاليا، في إشارة منه لدعم إيطاليا في مواجهة كارثة وبائ كورونا.


وأوضحت الشبكة، أن رونالدو سيعود لمدينة تورينو خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك استعداداً لإستئناف التدريبات مع فريقه، تحسباً لعودة النشاط الكروي، المتوقف منذ منتصف مارس الماضي.


يذكر أن رونالدو انضم ليوفنتوس في صيف عم 2018 قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني، مقابل 88 مليون يورو.

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