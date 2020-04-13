البنك الزراعي: 20 ألف عامل صرف منحة الـ500 جنيه حتي الآن

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن إجمالي عدد العمالة غير المنتظمة التى قامت بصرف منحة الـ 500 جنيه عن طريق فروع البنك المختلفة في اليوم الأول من صرفها اقترب من نحو 20 ألف مواطن حتى الآن.

وتابع "فاروق" خلال تصريحات لـ"الفجر"، إن عمليات صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير منتظمة تمت خلال اليوم الأول من صرفها بسلاسة تامة، مع اتباع الموظفون بالبنك الزراعي كافة الإجراءات الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تشمل تقليل الازدحام داخل الفروع.

ويمتلك البنك الزراعي شبكة فروع ضخمة تصل إلى 1200 فرع وتتواجد في عدد من المناطق النائية على مستوي الجمهورية، وهي ما أهلته أن يكون أحد الجهات التى تقوم بصرف تلك المنحة بجانب الهيئة القومية للبريد.

وبلغ إجمالي عدد العمالة غير منتظمة التى يحق صرف منحة بقيمة 500 جنيه عن طريق البنك الزراعي نحو 480 ألف عامل، من أصل مليون و400 ألف عامل قاموا بالتسجيل في المرحلة الأولي من صرفها بعد استيفائهم الشروط الخاصة بمنحها.

وستواصل فروع البنك الزراعي لمدة ثلاث أيام القادمة استقبال العمالة غير منتظمة التى لم تصرف المنحة في اليوم الأول من صرفها، حيث قسمت وزارة القوي العاملة أيام صرفها على أربع أيام منعا للأزدحام في الوقت الذي تتخذ فيه الدولة عدد من الإجراءات الوقائية لإحتواء فيروس كورونا.

ويشطرت لصرف منحة الـ 500 جنيه، إحضار بطاقة الرقم القومي الأصلية للعميل المستحق للمنحة، وصورة شخصية له، والرسالة التى تم إرسالها على هاتفه توضح مواعد ومكان صرف المنحة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطي تعليماته لوزارة القوي العاملة بضرورة تعويض العمالة غير منتظمة الذين خسرو وظائفهم بسب التداعيات الاقتصادية لفيروس، كورونا وهي ما جعل الوزارة تخصص منحة بقيمة 500 جنيه تصرف لمدة ثلاث شهور.