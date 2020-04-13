أروى الشاعر تطرح كليب جديد بعنوان "حظر تجول" (فيديو)

مع إعلان العديد من الدول حول العالم الغلق التام وحظر التجول دون تحديد أي موعد لإنتهائه بسبب سرعة إنتشار فيروس كورونا، قامت الدكتورة الفلسطينية أروى الشاعر، استشاري أمراض القلب والباطنية بطرح كليب جديد بعنوان "حظر تجول" الأغنية من كلماتها وغنائها وشاركت في التلحين مع الموسيقار جورج جميل والذي قام بالتوزيع، أما الهندسة الصوتية فكانت للمهندس جرجس صبحي، والكليب من إخراج مراد شريف.





وعن سبب طرحها لكليب جديدعن الكورونا قالت "كطبيبة أعتبر أن الموسيقى لها دور كبير في تخفيف التوتر والإكتئاب وخاصة في زمن الكورونا، فهناك أكثر من ٤٠٠ دراسة طبية من كبرى الجامعات العالمية أظهرت أن الموسيقى تحسن جهاز المناعة، تخفض ضغط الدم وضربات القلب السريعة، تحسن كفاءة الرئتين، وتعزز خلايا الجسم والدماغ، خاصة مع انتشار هستيريا من الخوف والهلع التي أصابت العديد بسبب هذا الڤيروس وما قد يكون له من آثار جانبية ولذلك قمنا سابقاً بتقديم أغنية "هستيريا الكورونا" واليوم نقدم "حظر تجول".



