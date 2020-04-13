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استقرار معدل البطالة في السعودية عند مستوى 12%

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
استقر معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع من العام الماضي عند مستوى 12 في المائة وهو نفس المعدل المسجل بنهاية الربع السابق له (الربع الثالث 2019).
 
وفقا لتقديرات مسح القوى العاملة في الربع الرابع 2019 ،بلغ معدل البطالة لاجمالي السكان (15 سنة فأكثر) 5.7 في المائة محققًا انخفاض بلغ -4.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع 2018.

ومن ناحية أخرى بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لاجمالي السكان 58.8 في المائة محققًا ارتفاع بمقدار 2.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع 2018.

ويرجع الانخفاض في معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة الى زيادة اعداد المشتغلين في المسح بنسبة 3.6 في المائة، ليبلغ 13.39 مليون مشتغل، مقابل 12.93 مليونا.

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