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تعرف على موعد صرف بدل التدريب للصحف القومية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:35 م
أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر أبريل ٢٠٢٠، للمؤسسات الصحفية القومية، غدًا الثلاثاء، على أن تقوم كل مؤسسة بصرفه على النحو الذي يناسبها.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن توفير كل أنواع المنظفات والمطهرات في مقرها، وذلك من الساعة 11 صباح الخميس 8 إبريل.

وأكدت الهيئة في بيان سابق لها، وجود مكان لاستراحة الزملاء الراغبين في الشراء مباشرة من مندوب الشركة التابعة للقوات المسلحة.

وكانت قد أكدت الهيئة في بيان سابق لها، على الدور الرئيسي والفعال الذي تلعبه البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية القومية في الوقت الراهن، وضرورة تكثيف العمل بها على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار التخفيف من تواجد العاملين داخل المؤسسات، مع التأكيد على أهمية التفاعل السريع والفوري مع كل الأحداث والأخبار المتعلقة بالظروف الصحية الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدولة، والاهتمام بنشر الوعي وتدقيق الأخبار والمصداقية.

 وشددت الهيئة على نشر نسخ الـ PDF للإصدارات الورقية على البوابات الإلكترونية في تمام الساعة السادسة مساءً، بنفس يوم الإصدار ونشر الإصدارات الأسبوعية بعد موعد صدورها بـ 48 ساعة.

 وراجعت اللجنة الإجراءات الصحية التي تتبعها المؤسسات الصحفية القومية، ومنها استخدام كواشف الحرارة ومواد التطهير والتعقيم، وإشراف الإدارات الطبية داخل المؤسسات على ما يتم اتخاذه من إجراءات طبية للعاملين بها وذلك تحت إشراف مباشر من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية.

وأكدت الهيئة ضرورة التيسير على الزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وخصوصًا السيدات، اتساقًا مع ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة المواطنين وتخفيف العمالة لأقصى درجة ممكنة.

كما وضعت الهيئة تصورًا لحجم الأزمة الراهنة، واحتمالات تطورها خلال الفترة القادمة، ووضعت السيناريوهات المحتملة، وتماشيًا مع السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة، مؤكدة حرصها الشديد في المقام الأول على صحة العاملين بالمؤسسات وعدم المساس بمكتسباتهم.

وأهابت الهيئة، بجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية، الالتزام بالقرارات التي تصدرها الدولة، وأن تكون التحركات أثناء فترة وقف التجول لاحتياجات العمل فقط، ولمن يتم تكليفهم من قِبل رؤساء التحرير ومجلس الإدارة، والحرص على إبراز الكارنيهات والتصاريح لأفراد الأمن، ومساعدتهم في أداء مهامهم .

وناشدت الهيئة، جميع العاملين الذين يعانون من اشتباه في الإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد، أن يبادروا على الفور بإخطار مؤسساتهم والهيئة لاتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية.

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