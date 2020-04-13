الهند.. ولاية تاميل نادو تعلن عن اختبار كورونا مجاني للمرضى

أعلنت حكومة ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، اليوم الاثنين، عن دعمها للناس أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا، وقدمت اختبار لفيروس كورونا COVID-19 مجاني لجميع المرضى.





وقالت وزيرة الصحة في الولاية، الدكتورة بيلا راجيش، إن تاميل نادو ستحدد تكلفة الاختبار وتعوض المختبرات والمستشفيات الخاصة لعلاج المرضى مجانًا، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





كما ذكرت بيلا راجيش، أن هناك ما يكفي من مجموعات الاختبار في الولاية (24000)، وأنها ستتلقى المزيد في الأسابيع القادمة.





في تطور مواز، وافقت المحكمة العليا في الهند على تعديل أمر 8 أبريل الذي وجهت فيه الحكومة الهندية للسماح بإجراء اختبارات COVID-19 المجانية في المختبرات الخاصة حيث أن الاختبار مجاني بالفعل في المرافق الحكومية.





ووافقت المحكمة العليا على مراجعة قرارها بالنظر إلى الإفادة الخطية التي قدمتها هيئة الأبحاث الطبية الهندية الكبرى، المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) التي ذكرت أن الاختبار المجاني في المختبرات الخاصة "سيتم عمله على نفقة البلاد".





حاليًا، 4500 روبية هندية (60 دولارًا) لكل اختبار هو السعر الأقصى الذي حددته ICMR. وقد ذكر معمل البحث أن 139 مختبرا حكوميا في الدولة ممكّنة للاختبار وهي مجانية بالكامل لجميع المواطنين.





بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتشكيل أكثر من 60 مختبرًا خاصًا في أنحاء مختلفة من البلاد لزيادة معدل الاختبار.



