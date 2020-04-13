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داليدا خليل لـ"الفجر الفني": أحب تقديم الأعمال الاستعراضية وسعيدة بمشاركتي في "هوجان"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:22 م
داليدا خليل
داليدا خليل
لمياء علي
كشفت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، عن نوعية الأدوار التي تحب تقديمها لجمهورها ولاسيما بعد نجاحها في مسلسل "سر" الذي يعرض حاليًا ويحظى باعجاب عدد كبير من الجمهور.

وأوضحت "داليدا"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنها تتمنى أن تشارك في أعمال تجمع ما بين التمثيل والرقص والغناء وتكون استعراضية، وعلقت قائلة "ياريت إنتاجنا تتيح لنا فرصة تقديم كل الأعمال التي نحبها".

وأضافت "خليل"، أنها سعيدة بمشاركتها في رمضان الماضي بعمل درامي مصري وهو هوجان من بطولة الفنان محمد إمام، وقالت "لا أنكر ان مشاركتي مع محمد إمام العام الماضي كانت لها طابعًا خاصًا لأنني اعتبر الزعيم عادل إمام ونجله محمد من العائلات الفنية المميزة".

جدير بالذكر أن أحدث أعمال داليدا الدرامية هو المسلسل البوليسي "سرّ" والذي تدور أحداثه ضمن إطار الأكشن والتشويق حول جريمة قتل واختفاء "عامر بدران" بسام كوسا والتحقيق فيها من أجل الكشف عن هوية القاتل والجميع في دائرة الشبهات.

مسلسل "سرّ" بطولة بسام كوسا، داليدا خليل، باسم مغنية، وسام حنا، ناتاشا شوفاني، رواد عليو، رانيا سلوان، جوي الهاني، سامي أبو حمدان، جاد بو علي، بالإضافة الى ضيوف شرف أمثال الممثلة نيكول طعمة، فادي إبراهيم، نوال كامل، أسعد رشدان، هشام أبو سليمان، لارا حتي، جويس فارس، طارق أنيش، ليلى قمري وآخرين. العمل من تأليف سيناريو وحوار مؤيد النابلسي، إخراج مروان بركات.

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