"البعض يموت قبل وصول المستشفى".. أسباب ارتفاع معدل وفيات كورونا في مصر

اتخذت مصر، إجراءات احترازية سريعة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لمنع انتشاره، حيث نجحت في خفض عدد الإصابات مقارنة بالدول الأوروبية، لكن يبدو أن الوفيات مرتفعة قليلا، لتعلن وزارة الصحة، أن ذلك بسبب وفاة بعضهم قبل الوصول للمستشفى.





معدل وفيات كورونا في مصر

وصل إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، إلى 2065 حالة، بعد تسجيل 126 إصابة جديدة، أمس الأحد، و13 حالة وفاة جديدة.





أصحاب الأمراض المزمنة

وأوضح الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن هناك مباحثات لاكتشاف سبب ارتفاع معدل وفيات كورونا في مصر، موضحا أن 100 % من الوفيات معظمهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، من أهمها ارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر والقلب والرئة وبعض الأمراض السرطانية.





الوفاة تحدث قبل الوصول للمستشفى

بينما أرجعت وزارة الصحة، سبب وفيات كورونا، إلى أن هناك حالات توفت قبل الوصول إلى المستشفيات، ما تسبب في ارتفاع المعدل اليومي وترجع أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، يوم 8 مارس الماضي لشخص ألماني الجنسية.





لذا أطلقت وزارة الصحة، تطبيق صحة مصر، لتقديم النصائح للمواطنين الخاصة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، بشكل كوميدي، حيث استعانت ببعض الفنانين لمخاطبة المواطنين بشكل مبسط ومممتع.



