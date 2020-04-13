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"البعض يموت قبل وصول المستشفى".. أسباب ارتفاع معدل وفيات كورونا في مصر
الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:09 م
ياسمين مبروك
اتخذت مصر، إجراءات احترازية سريعة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لمنع انتشاره، حيث نجحت في خفض عدد الإصابات مقارنة بالدول الأوروبية، لكن يبدو أن الوفيات مرتفعة قليلا، لتعلن وزارة الصحة، أن ذلك بسبب وفاة بعضهم قبل الوصول للمستشفى.
معدل وفيات كورونا في مصر
وصل إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، إلى 2065 حالة، بعد تسجيل 126 إصابة جديدة، أمس الأحد، و13 حالة وفاة جديدة.
أصحاب الأمراض المزمنة
وأوضح الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن هناك مباحثات لاكتشاف سبب ارتفاع معدل وفيات كورونا في مصر، موضحا أن 100 % من الوفيات معظمهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، من أهمها ارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر والقلب والرئة وبعض الأمراض السرطانية.
الوفاة تحدث قبل الوصول للمستشفى
بينما أرجعت وزارة الصحة، سبب وفيات كورونا، إلى أن هناك حالات توفت قبل الوصول إلى المستشفيات، ما تسبب في ارتفاع المعدل اليومي وترجع أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، يوم 8 مارس الماضي لشخص ألماني الجنسية.
لذا أطلقت وزارة الصحة، تطبيق صحة مصر، لتقديم النصائح للمواطنين الخاصة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، بشكل كوميدي، حيث استعانت ببعض الفنانين لمخاطبة المواطنين بشكل مبسط ومممتع.
ويستطيع التطبيق، تقصى إصابات كورونا وتتبع شجرة المخالطين، حيث يتطلب بيان رقم الهاتف والرقم القومي، وتربطهم وزارة الصحة مع قاعدة البيانات ويتم إرسال بيانات كاملة عن الحالة الصحية، فيستطيع معرفة الحالة الصحية للمريض.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس المنصرم، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.
ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.
ويستمر عمل الخط الساخن رقم 105 التابع لوزارة الصحة والسكان لتقديم الاستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس.
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