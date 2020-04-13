ريال مدريد يحدد أولوياته في الصيف القادم

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن هناك خطة من ريال مدريد لضم صفقتين من العيار الثقيل في الفترة القادمة.





وذكرت صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد أن هناك نية للتعاقد مع إيرلينج هالاند نجم بورسيا دورتموند ثم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.





وتابعت: "النرويجي هو المرشح الأول ليكون الرقم '9' التالي في مدريد، قيمة فسخ عقده ستكون 75 مليون يورو."





واختتمت: "الهدف مع النجم الفرنسي هو أن لا يُجدد عقده مع باريس سان جيرمان حيث سيسعى النادي للتعاقد معه في 2021."



