Advertisements

تأجيل دعوى عدم دستورية مادة بقانون الإيجارات لـ10 مايو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:14 م
محكمة
محكمة
هدير حمزة
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، استمرار تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية صدر نص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لجلسة 10 مايو المقبل، إداريا.

وأقيمت الدعوى رقم 62 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية صدر نص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ..، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في أغراض السكني "أيا كان مسمى هذه العقود لأغراض سكني للأشخاص الاعتبارية - استراحات للسكني وخلافه.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قضت فى مايو عام 2018 فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

وأقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص.

فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه. وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة – فيما بين أطرافها بيد أن هذه الحرية – التى لا يكفلها انسيابها دون عائق.

ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها.

ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التي تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلـــط بين المنفعة الشخصية التي يجنيها المستأجر من عقد الإيجار –والتي انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير– وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة محكمة قضية صندوق تمويل حوادث

أخبار تهمك

فايلر يفاجئ مروان محسن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

رونالدو يوجه صدمة جديدة لريال مدريد

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يغري "الشناوي" للبقاء خوفا من العروض الخليجية والأوروبية

منذ 37 دقيقة

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:40 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

فايلر يفاجئ مروان محسن

04:34 م

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

08:22 ص

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

03:54 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي