رئيس "سياحة النواب" يعلن تضامنه مع مبادرة "الفجر" لدعم "جيش مصر الأبيض"

أعلن النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، انضمامه لمبادرة بوابة الفجر، لدعم أصحاب المهن الطبية "جيش مصر الأبيض"، نظرًا لجهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنهم حصن مصر في مواجهة الأمراض.





ووجه "صدقي" في تصريح إلى "الفجر"، كل التحية والتقدير لجميع العاملين في القطاع الطبي، مؤكدًا أنهم الجنود المجهولين الذين يبذلون كل مالديهم في الظروف التي يمر بها العالم، ويحاربون الفيروسات دون خوف أو قلق، لذلك يجب أن يقدرهم العالم على مايقومون به من تضحيات.





وأشار رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أنه سيكون هناك تعاون بين المجال الصحي والسياحي، لمتابعة تبعيات كورونا، لتوفير للمتعافين زيارات للمنتجعات السياحية، عقب الانتهاء من تلك الأزمة التي يمر بها العالم، وتعافي جميع المصابين.



