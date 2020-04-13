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مشادات في جنازة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز فما السبب؟

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:17 م
جنازة والدة دينا عبدالعزيز
جنازة والدة دينا عبدالعزيز
هبة أحمد
أقيمت منذ قليل مراسم تشييع جنازة والدة الفنان دنيا عبد العزيز، حيث شهدت مطالب بعدم التصوير من أصدقاء دنيا، وتسبب ذلك في نشوب مشادات مع بعض المصورين.

وكان من بين الحاضرين نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وروجينا، إلهام شاهين، إيمي سالم، إيمان العاصي.

والجدير بالذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز تشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "البرنس"، وهوبطولة محمد رمضان، نجلاء بدر،عبد العزيز مخيون، إنعام الجريتلي، نور، روجينا،بدرية طلبة، إنعام الجريتلي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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