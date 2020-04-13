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صحيفة: الإنسانية هي المحرك الرئيسي لسياسات الإمارات

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:11 م
علم الإمارات
علم الإمارات
وكالات

قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الصادرة اليوم الإثنين، يحظى أصحاب الهمم على الدوام باهتمام من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر برامج صحية وتأهيلية وتعليمية ورياضية نوعية، وإقرار تشريعات دامجة لهذه الفئة في التعليم والعمل، وتهيئة مختلف الظروف لتسهيل تحركاتهم في المجتمع عبر تأهيل البنية التحتية في الشوارع والمباني، وإقامة الحدائق الخاصة ومراكز الرعاية المتخصصة باكتشاف قدراتهم ومواهبهم.

وأضافت صحيفة الإماراتية: في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، تُوّجت الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المجتمع من تفشي الوباء، بإطلاق ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم" من المواطنين والمقيمين، مراعاة لغير القادرين على الوصول بسهولة لمراكز المسح من المركبة، التي أمر سموه بإقامتها في جميع إمارات الدولة، وأصبحت واقعاً على الأرض.

وأكدت على أنه لطالما كانت الإنسانية هي المحرك الرئيسي لسياسات الإمارات وإجراءاتها في التعامل مع مختلف القضايا، وهذا البرنامج الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم ضمن إجراءات مكافحة الوباء، يجسد أسمى معاني الإنسانية التي تؤكد في كل مرة حرصها في هذه الأزمة على الفئات الغالية في المجتمع من كبار السن وأصحاب الهمم.

وتابعت: أن "مراكز المسح أقيمت في مختلف مناطق الدولة خلال 10 أيام، فيما من المقرر أن ينتهي البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم خلال 30 يوماً، كما وجّه الشيخ محمد بن زايد ضمن جهود مضنية يبذلها القطاع الصحي الذي أثبت أن الإمارات قادرة بكفاءة أبنائها وتضامن مجتمعها ودعم قيادتها المتواصل، على تحقيق المستحيل، وصناعة نموذج مثالي بالانتصار على الوباء".

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