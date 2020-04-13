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ابنة الهارب محمد شومان تهاجمه وتتبرأ منه

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:20 م
محمد شومان
محمد شومان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لابنة الهارب محمد شومان وهي تهاجمه بشدة وتتبرأ منه لما بدر منه تجاه الوطن، إلى جانب الأذى الكبير الذي سببه لهم.

محمد شومان الهارب

وقالت لوجين ابنة محمد شومان الهارب في فيديو نشرته على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، إنه والدها على البطاقة فقط.

علاقة الهارب محمد شومان وأسرته

وأكدت لوجين محمد شومان بأن جميع العلاقات مقطوعة مع والدها الهارب، ولا توجد صلة معه والعائلة، منذ أكثر من 5 سنوات، ومع هروبه خارج البلاد.

ابنة محمد شومان تتبرأ منه

وأوضحت ابنة محمد شومان الهارب أنه لا توجد علاقة بينهم الآن، مشيرة إلى أنه والدها على البطاقة فقط، وأن من قام بتربيتهم هو أمهم وليس هو.

هجوم ابنة محمد شومان الهارب عليه

وتابعت لوجين محمد شومان: "أنت لست برب أسرتنا، لأن والدتنا تولت تربيتنا وليس من حقك أن تتكلم عنا، ودعت لوجين والدها للنزول إلى مصر ومواجهة ما يذكره على صفحته الرسمية، في حال لو أنه يريد أن يثبت أنه أب أسرة حقيقي".

محمد شومان أضر مصر وعائلته

وطالبت لوجين ابنة الهارب محمد شومان من السلطات المصرية بمساعدتها في التبرؤ منم والدها  وإزالة اسمه من بطاقاتهم الشخصية، لما يسببه لهم من متاعب.

الأسرة تتبرأ من محمد شومان

وحاولت أسرة الهارب محمد شومان إزالة اسمه من أوراقهم الثبوتية، حتى عن طريق الدعاوى القضائية لكنهم لم ينجحوا في ذلك، وهو ما يعيقهم في أمور كثيرة حيث لم يكن لهم ذنب سوى أنهم أبناء رجل لا يحب وطنه.

اتهم الابنة لوالدها الهارب محمد شومان

واتهمت لوجين والدها الهارب محمد شومان بأنه يتصنع دعاية لنفسه عن طريق مظلومية عائلته، وأشارت إلى أن عائلتها بالكامل تعيش في مصر بكامل إرادتها ولا تريد العيش في مكان غيرها لأنهم لا يتعرضون لأذى من السلطات.


 

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محمد الناهيري الهارب محمد شومان ابنة محمد شومان

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