Advertisements

إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن إستمرارا تنفيذ حملات الإزاله للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء وخاصة التى وقعت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة، وتمكنت الحملات من إزالة 34 حالة تعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ومخالفة بناء بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ بأن إجمالي الإزالات لحالات التعدى بكافة أشكالها بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ أول مارس وحتى أمس الاحد 12 ابريل الجارى بلغت 165 حاله تم ازالتها منها (99 حاله تعدى على الاراضى الزراعية، 64 مخالفة بالبناء داخل الحيز العمرانى، 2 حاله على أملاك الدولة).

و أضاف المحافظ أن إجمالى المساحه الزراعية التى تم إستردادها بلغت 4 افدنه و8 قيراط، والمساحات من مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدوله وتم إزاله التعديات عليها والتى بلغت 7094 متر مربع.

وأكد محافظ الدقهلية أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى الصارمه بإستعادة كل متر من أراضى الدوله واجبه التنفيذ مؤكدًا على التعاون الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وجميع مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة وجميع جهات الولاية على أراضى الدولة لإزالة جميع التعديات الواقعة عليها والتصدى بكل الحسم والحزم لأى تعديات مستجده فى المهد، مشيرًا الى صدور التكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتعامل بكل الجدية والإلتزام مع ملف التعديات على أراضى الدولة تاكيدا لهيبة الدوله واسترداد حقوقها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة تأكيدا لهيبة الدولة والتطبيق الحازم للقانون حفاظا على حقوق الدولة.

كما تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم اجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية المقدمة ضمن حملة "نحمي_اللى_بيحمينا" التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير برئاسة فضيلة الدكتور علي جمعه بالتعاون مع شركة ماونتين فيو والتي تهدف الى حماية جيش مصر الأبيض.

ووجه محافظ الدقهلية التحية والتقدير لمؤسسة مصر الخير وكافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والخير في الدقهلية الذين يضربون أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية.

وأكد محافظ الدقهلية على توزيع أجهزة التنفس والمستلزمات على مستفيات الصدر بالمنصورة ودكرنس،مشيرا إلى أن المحافظة تقوم بحملات التطهير يوميا بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة ونتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)
إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)

أخبار تهمك

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 23 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

رونالدو يوجه صدمة جديدة لريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

الأهلي يغري "الشناوي" للبقاء خوفا من العروض الخليجية والأوروبية

منذ 36 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

فايلر يفاجئ مروان محسن

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعة و 6 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 4 ساعات

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:40 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

فايلر يفاجئ مروان محسن

04:34 م

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

08:22 ص

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

03:54 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي