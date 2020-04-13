إزالة 34 حالة حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية (صور)



كما تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم اجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية المقدمة ضمن حملة "نحمي_اللى_بيحمينا" التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير برئاسة فضيلة الدكتور علي جمعه بالتعاون مع شركة ماونتين فيو والتي تهدف الى حماية جيش مصر الأبيض.



ووجه محافظ الدقهلية التحية والتقدير لمؤسسة مصر الخير وكافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والخير في الدقهلية الذين يضربون أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية.



وأكد محافظ الدقهلية على توزيع أجهزة التنفس والمستلزمات على مستفيات الصدر بالمنصورة ودكرنس،مشيرا إلى أن المحافظة تقوم بحملات التطهير يوميا بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة ونتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن إستمرارا تنفيذ حملات الإزاله للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء وخاصة التى وقعت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة، وتمكنت الحملات من إزالة 34 حالة تعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ومخالفة بناء بمراكز ومدن وقرى المحافظة.وأوضح المحافظ بأن إجمالي الإزالات لحالات التعدى بكافة أشكالها بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ أول مارس وحتى أمس الاحد 12 ابريل الجارى بلغت 165 حاله تم ازالتها منها (99 حاله تعدى على الاراضى الزراعية، 64 مخالفة بالبناء داخل الحيز العمرانى، 2 حاله على أملاك الدولة).و أضاف المحافظ أن إجمالى المساحه الزراعية التى تم إستردادها بلغت 4 افدنه و8 قيراط، والمساحات من مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدوله وتم إزاله التعديات عليها والتى بلغت 7094 متر مربع.وأكد محافظ الدقهلية أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى الصارمه بإستعادة كل متر من أراضى الدوله واجبه التنفيذ مؤكدًا على التعاون الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وجميع مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة وجميع جهات الولاية على أراضى الدولة لإزالة جميع التعديات الواقعة عليها والتصدى بكل الحسم والحزم لأى تعديات مستجده فى المهد، مشيرًا الى صدور التكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتعامل بكل الجدية والإلتزام مع ملف التعديات على أراضى الدولة تاكيدا لهيبة الدوله واسترداد حقوقها.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة تأكيدا لهيبة الدولة والتطبيق الحازم للقانون حفاظا على حقوق الدولة.