خضوع محافظ قنا للفحص أثناء متابعته تطبيق الإجراءات الوقائية بمواقع تنفيذ المشروعات



واستمع المحافظ إلى شكوى المهندس المشرف على تنفيذ المحطة بشأن نقص الكمامات وعلى الفور كلف المحافظ أحد المصانع المُنتجة للكمامات بقنا بتوفير ١٠٠٠ كمامة بأسعار مناسبة للعاملين بالمحطة.



وأشار الى ان المحطة تقع على مساحة ٢٥٠ ألف م٢ بتكلفة مالية تصل إلى مليار جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت الى ٩٠% لجميع الأعمال المدنية والتشطيبات النهائية وأعمال التركيبات.



وتابع الداودي جولته بتفقد سير العمل بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقع على مساحة ٣٠٠ ألف متر ويضم ٢٨ هنجر تضم بدورها ٤٢٠ وحدة صناعية بنسبة تنفيذ بلغت ٧٠٪؜ وأكد على مسئولي الشركات المنفذة للمشروع على أهمية توعية العمال بطرق الوقاية من العدوى وضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية مشددا على ان الالتزام بمثل هذه الإجراءات هو شرط استمرار الشركات في العمل مؤكدا على أن أولويتنا الأولى هي الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بجميع المشروعات.



واختتم محافظ قنا زيارته بتفقد الأعمال الإنشائية بمصنع قنا للمنتجات الجبسية الذي يقع على مساحة ٧٥٠٠ م٢ بتكلفة استثمارية تصل الى ٦٠ مليون جنيه وأكد ايضا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع العمال بما يضمن حمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا متمنيا الأمان والسلامة لجميع العاملين وداعيا الله ان يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.



وفي سياق آخر وجه محافظ قنا مديري مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني لعمل التجهيزات اللازمة بمقرات الصرف واماكن الانتظار وتنظيم حركة المواطنين لمنع حدوث تزاحم واتباع الاجراءات الوقائية السليمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عدد من المشروعات التي يجرى تنفيذها بمنطقة هوّ الصناعية لمتابعة مدى التزام الشركات المنفذة لتلك المشروعات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع العمال للحفاظ على صحة وسلامة العاملين في قطاع الإنشاءات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين بالمواقع الإنشائية من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.بدأ الداودي بتفقد محطة محولات كهرباء نجع حمادي الجديدة جهد ٥٠٠ كيلو فولت وبسعة ١٥٠٠ ميجا فولت أمبير واطمئن على ارتداء العمال لوسائل الأمان والوقاية كالكمامات والخوذات البلاستيكية.