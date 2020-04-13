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نشرة حوادث "الفجر".. إغلاق 8 مراكز تعليمية وتأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل الشروق

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:24 م
نشرة الفجر
نشرة الفجر
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي شغلت اهتمام قراء "بوابة الفجر".

ويقدم قسم الحوادث، ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:


لمروره بضائقة مالية.. أقدم عامل يدعى "س. د" يبلغ من العمر 30 عامًا، على سرقة محتويات من داخل محل كوافير عبارة عن بعض من الأجهزة، وعدد من الباروكات للشعر بمبالغ كبيرة، فباشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة التحقيق في الواقعة، فيما أمرت بالتحريات حول نشاط المتهم.


قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس مد أجل النطق بالحكم علي 11متهمًا بتهمة حيازة أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه.. تأجيلا إداريًا.


قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل محاكمة 8 متهمين بخطف طفل الشروق، تأجيلًا إداريًا.


نجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط محاولة تهريب قرابة 19000 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد تقدر قيمتها بـ١٥٢مليون جنيه.


تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".


كوكتيل مخدرات وفرد خرطوش"... نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط واحدة من عصابات الكيف بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


أحالت نيابة المطرية صاحب مخبز لتلاعبه فى منظومة الخبز واستيلائه على 3 مليون جنيه من أموال الدعم إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

البداية تعود عندما تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم الإثنين، من القبض على صاحب مخبز بلدى لتلاعبه في منظومة الخبز والاستيلاء على 3 ملايين جنيه وإثبات عمليات صرف وهمية للمواطنين في منطقة المطرية.

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خطف طفل الشروق حوادث الاحترازية اغلاق مراكز تعليمية

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