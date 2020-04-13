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تفاصيل صادمة.. بهذه الأعراض يقضي كورونا على الإنسان

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:25 م
كورونا
كورونا
أحمد القاسم
يوما بعد الآخر تظهر معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي انتشر في عدد من دول العالم خلال الأشهر الأخيرة، كما ظهر بعدد من المحافظات المصرية، ولكن هناك جدل بشأن إمكانية قتل فيروس كورونا للإنسان.

أعراض تؤدي إلى الموت

وكشف موقع "China Daily" الصيني، عدة أعراض إذا وقع فيه الإنسان خلال إصابته بفيروس كورونا ستساهم بشكل كبير في وفاته وهي: " الالتهاب الرئوى الحاد، الحمى، والسعال، وضيق في التنفس، الفشل الكلوي، سيلان الأنف، الإسهال"، مشيرا إلى أن مضاعفات تلك الأعراض تؤدي إلى الوفاة.

تلف الكلى والأنظمة المناعية

وبحسب العلماء، فعندما يدخل فيروس كورونا جسم الإنسان، يتلف الكلى الناس والأنظمة المناعية، بالإضافة إلى إصابة الرئتين، وذلك من خلال التعلق بالأنسجة داخل الرئتين والتكاثر، حيث يقتل الفيروس الخلايا أثناء عملية الانتشار.

تساقط بطانات الرئتين

وبعد تلك المرحلة، تأتي مرحلة آخرى وهي مرحلة تساقط بطانات الرئتين نتيجة قتل الخلايا الأمر الذي يؤدي إلى تراكمها في كتل داخل الرئة فيؤدي إلى صعوبة التنفس.

ومع تدمير الأنظمة المناعية التي تحاول مقاومة الفيروس يبدأ كورونا في إتلاف المعدة والأمعاء والقلب والكبد والكليتين، حتى فشل كافة الأعضاء.

بروتينات سيتوكاين

الدراسات كشفت عن شيء آخر، يؤدي إلى الوفاة بسبب كورونا، حيث أن كان لدى البعض ممن هم في وضع خطير بسبب كوفيد-19، مستويات مرتفعة من بروتينات تسمى سيتوكاين في الدم.

وتضم هذه البروتينات إشارات تفعل بعض مكونات جهاز المناعة، بما في ذلك الخلايا البالعة التي تعمل على تأجيج الالتهاب بخلايا الرئة الطبيعية فتسرع عملية وفاة المصاب بالفيروس.

يذكر أن انتشار الفيروس أدى منذ ظهوره نهاية ديسمبر في الصين إلى وفاة أكثر من 115 ألف شخص حول العالم، في حين تجاوز تعداد المصابين به حاجز المليون و800 ألف.

أما في مصر، فووفقا لأرقام وزارة الصحة، يوجد في مستشفيات العزل 1459 حالة حتى الآن، بعد أن خرج 447 حالة ووفاة 159 حالة، حيث وصل إجمالي من أصيب بالفيروس حتى مساء أمس الأحد، 2065 حالة بعد تسجيل 126 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الأخيرة.

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