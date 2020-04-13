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الأهلي يغري "الشناوي" للبقاء خوفا من العروض الخليجية والأوروبية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:24 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
تحرص لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح على إغلاق ملف تجديد حارس مرمى القلعة الحمراء محمد الشناوي.

وترى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أنه يجب معاملة الشناوي باحترام كبير كونه الحارس الأول في مصر حاليا ، لذا فإن تعديل عقده وتمديد فترة التعاقد هي مسألة وقت فقط.

وسيحصل الشناوي بناء على العقد الجديد على 12 مليون جنيه سنويا لمدة 5 سنوات، خاصة في ظل العروض المغرية التي يتلقاها الفريق من أجل بيع الحارس من أندية عربية وخليجية وأوروبية.

وعرضت لجنة التخطيط على مدير الكرة سيد عبد الحفيظ هذا الملف لعرضه على المدير الفني رينيه فايلر.

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