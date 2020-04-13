صحيفة: قيادة الإمارات تحرص بشكل كبير على صحة الإنسان خلال أزمة كورونا





قالت صحيفة " البيان" الإماراتية ، الصادرة اليوم الإثنين، إن مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة يتميز بتقاليد وسلوكيات تعكس التلاحم والتعاون بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وذلك منذ تأسيس الإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ حيث يشعر كل فرد في الدولة أنه جزء من هذا البلد المعطاء، وأن عليه مسؤولية الحفاظ عليه، والعمل لحمايته وصون مسيرته التنموية، ومن هنا جاءت ثقافة التطوع في الإمارات راسخة في النفوس.





و تحت عنوان "حماية للجميع"، ذكرت الصحيفة الإماراتية: أنه وفي إطار الجهود الحكومية لدعم العمل التطوعي وأنشطة خدمة المجتمع، اعتمد مجلس الوزراء أخيراً تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، لتطوير منظومة متكاملة للعمل التطوعي كما تم تفعيل منصة "متطوعين-إمارات" لاستقبال واعتماد طلبات التطوع وقت الأزمات، والإشراف على المتطوعين، والتنسيق مع الجهات المحلية الحكومية وشبه الحكومية لتوحيد الجهود التطوعية.





وأوضحت أنه ومن منطلق حرص القيادة الرشيدة الكبير على صحة الإنسان خلال أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ولأنها تولي المجتمع بكل فئاته اهتماماً كبيراً خاصة كبار السن وأصحاب الهمم، أطلق ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، يوم أمس الأحد، البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم.





ولفتت إلى قول الشيخ محمد بن زايد: "أطلقنا البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم من مواطنين ومقيمين، نستكمل به جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أصحاب الهمم لهم دورهم في البناء والتنمية، وبإذن الله، نسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه".





كما أكدت على أن الجميع في الإمارات يعملون من أجل الجميع، والقيادة الرشيدة تولي الاهتمام البالغ للجميع على هذه الأرض الطيبة، والتلاحم لافت بين الشعب والقيادة، والاهتمام بأصحاب الهمم وكبار السن، ورسوخ ثقافة التطوع يعطي الأمل في المستقبل، وفي تجاوز المحن والأزمات.