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العشرات يتحدون كورونا في قنا للسيطرة على حريق مروع داخل عقار (صور)

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
تجمع العشرات من أهالي مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، للسيطرة على حريق نشب في مخزن بداخل عقار سكني بمدينة نجع حمادي، من أجل اخلاء المواطنين من قاطني العقار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بشمال محافظة قنا، برئاسة النقيب علاء الديب محمد، من السيطرة على حريق نشب في عقار سكني بمدينة نجع حمادي.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من العميد عبد الحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بنشوب حريق في عقار سكني خلف بنك القاهرة بمدينة نجع حمادي.

انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مقر البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وكشفت تحريات المباحث أن السبب في حريق، هو قيام أحد الباعة الجائلين بتخزين بضاعته أسفل سلم العقار، ونشب حريق بها مما أسفر عن انبعاث أدخنة ونيران، وتم اخماده وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة العميد صلاح أبوسحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، شاب بنجع حمادي، أوهم موظف من سوهاج، بتعيين أبناءه للعمل في وزارة العدل، نظير تقاضيه مبالغ مالية.

وتلقى اللواء حازم عبد الرحمن، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، اخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بقيام م.أ، 33 عامًا، مقيم بنجع حمادي، لا يعمل حاصل على دبلوم فني صناعي، أوهم موظف من محافظة سوهاج، بنفوذه وقدرته على توظيف 2 من ابناءه نظير تقاضيه 150 ألف جنيه، لتعيينهم في وزارة العدل.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

كما تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح أبوسحلي، مدير الإدارة، من ضبط موظف سابق، مقيم أبوتشت، لاستيلاءه على مبالغ مالية تصل أكثر من مليون جنيه، من بعض المواطنين، وايهامهم بنفوذه لتوظيف أبناءهم بوظائف حكومية نظير مبالغ مالية.

تلقى اللواء حازم عبد الرحمن، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، اخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أ.م، 63 عامًا، موظف حكومي سابق، بايهام عدد من المواطنين بتعدد علاقاته ونفوذه لدى المسئولين بمؤسسات حكومية وشركات البترول، وقدرته على توظيف المواطنين، والنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ أكثر من مليون جنيه، عبر حوالات بريدية، إلا أنه قام بالنصب عليهم وتهرب من رد المبالغ المالية إليهم.

العشرات يتحدون كورونا في قنا للسيطرة على حريق مروع داخل عقار (صور)
العشرات يتحدون كورونا في قنا للسيطرة على حريق مروع داخل عقار (صور)
العشرات يتحدون كورونا في قنا للسيطرة على حريق مروع داخل عقار (صور)
العشرات يتحدون كورونا في قنا للسيطرة على حريق مروع داخل عقار (صور)
العشرات يتحدون كورونا في قنا للسيطرة على حريق مروع داخل عقار (صور)
العشرات يتحدون كورونا في قنا للسيطرة على حريق مروع داخل عقار (صور)

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