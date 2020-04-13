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وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:28 م
صرف منحة العمالة الغير منتظمة
صرف منحة العمالة الغير منتظمة
أحمد الشيخ
قام  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجولة تفقدية شملت 10 منافذ للهيئة القومية للبريد وعدد من المدارس وفروع البنك الزراعي المصري فى اربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية لمتابعة انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد" وتقديمها للمستفيدين بيسر ودون تكدس؛ رافقه في جولته بمحافظة القليوبية اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وفي محافظة المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

كما قام  طلعت بتفقد سير العمل في مركز خدمة العملاء للخط الساخن 142 بالشركة المصرية للاتصالات والذى تم تجهيزه في سنترال رمسيس بقوة عمل 100 مقدم خدمة، وذلك من أجل البدء الفورى في الرد على استفسارات المستفيدين من المنحة، ومساعدتهم في معرفة مواعيد وجهات الصرف؛ حيث كان في استقباله المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة.
هذا وقد شملت جولةتفقد عملية انتظام صرف المنحة فى عدد من مراكز الخدمات البريدية وعدد من المدارس المخصصة لصرف المنحة في المحافظات الأربعة؛ حيث رافق  الوزير خلال الجولة  عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد.

وخلال جولته؛ أكد  طلعت على أنه تم وضع خطة متكاملة لتسهيل عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد البالغ عددها ٤٠٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ حيث تقرر مد فترة العمل بالمكاتب الرئيسية بجميع المحافظات فترة مسائية لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة مساءً، كما تم التنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والتربية والتعليم لتخصيص حوالي 600 مدرسة كمنافذ صرف اضافية بهدف التيسير على المستفيدين من المنحة والحد من تكدسات المواطنين داخل مكاتب البريد وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تهدف الى الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والمواطنين المترددين على مكاتب البريد علي مستوى الجمهورية.

وأشار  طلعت إلى أنه سيتم تسليم كل مستفيد من منحة العمالة الغير منتظمة بطاقة البريد المصري "Easy pay"  مسبقة الدفع على أن يتم استخدام البطاقة في الحصول على المنحة لمدة شهرين بدءاً من الشهر القادم حيث سيتم اضافة المستحقات المالية للمواطنين تلقائياً على نظام بطاقات الدفع الإلكترونية للبريد المصرى وفقاً لمواعيد الصرف المحددة طبقاً للفئات العمرية؛ موضحا أنه من ابرز مميزات البطاقة انها تمكن المواطنين من صرف المنحة من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة أو فروع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية أو استخدامها للشراء من خلال نقاط البيع بدءاً من الشهر القادم وذلك بهدف توفير العديد من طرق الصرف أمام المواطنين لتسهيل حصولهم على المنحة.

وأوضح  عبده علوان أنه تم توزيع المستفيدين على مكاتب البريد بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بحيث يتوجه كل مواطن إلى أقرب مكتب بريد له لاستلام المنحة، كما تم تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقاً لفئاتهم العمرية؛ حيث بدأ اليوم الصرف للشريحة الأولى التى تضم الفئة العمرية من ٥١ عاما فأكثر، بينما سيتم الصرف للشريحة الثانية والتى تتضمن الفئة العمرية من ٢٥ عاما حتى ٥٠ عاما خلال يومى ١٤ و ١٥ ابريل؛ فيما سيتم الصرف للشريحة الثالثة والتي تتضمن الفئة العمرية من ٢٤ عاما فيما اقل يوم ١٦ أبريل، كما تم تخصيص الأيام من ٢٦ حتى ٢٨ ابريل للمتخلفين عن الصرف فى الأيام المحددة لهم وذلك لتجنب ازدحام المواطنين والحفاظ علي صحة وسلامة جميع المواطنين.

هذا وتناشد الهيئة القومية للبريد جميع المستفيدين من المنحة بضرورة عدم التزاحم علي مكاتب البريد وعدم التوجه إلى مكاتب البريد الا بعد استلامهم رسالة نصية علي الهاتف المحمول توضح اليوم المحدد لصرف المنحة ومكان صرفها سواء كان أقرب مكتب بريد أو أقرب فرع للبنك الزراعي المصرى والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى "سارية" لكل مستفيد وصورة منها.

وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات
وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة فى 4 محافظات

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منحة غير منتظمة منحة العمالة انتشار الفيروس الفيروس كورونا الاحترازية

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