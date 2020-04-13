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اجتماع عاصف في برشلونة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:29 م
برشلونة
برشلونة
يعيش نادي برشلونة الإسباني أيام صعبة بعد استقالة 6 من أعضاء مجلس إدارة النادي الكتالوني قبل أيام، حيث بات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرسا في موقف صعب.

ويعقد مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، اجتماعا عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، يترأسه جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني.

وينتظر أن يشهد اللقاء ضم أعضاء جدد عقب استقالة 6 من أعضاء مجلس إدارة النادي الكتالوني قبل أيام، وفي نهاية الاجتماع سيصدر البارسا بيانا حوله.

وبإعادة هيكلة فريقه الإداري، يأمل بارتوميو في إنهاء أزمة جديدة تعصف بالمؤسسة، اندلعت بسبب القضية المعروفة إعلاميا بـ"Barçagate"، والتي نشأت عقب الكشف عن تعاقد النادي مع خدمة خارجية لتحسين صورته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وينتظر أن يصدر البرسا بيانا موجزا، ليس اليوم، حول محتوى الجلسة بشأن قضية "Barçagate"، عقب الكشف عن تعاقد النادي مع شركة لتحسين صورة مجلس الإدارة، ودفع مقابل هذه الخدمة مبالغ مالية خارج السوق.

وتضمنت المهمة مهاجمة بعض اللاعبين الحاليين والسابقين بالنادي من المعارضين للإدارة الحالية.

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