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الحق سجل هنا.. القوى العاملة تتيح التسجيل في العمالة الغير منتظمة مجددًا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:32 م
تسجيل العمالة الغير منتظمة
تسجيل العمالة الغير منتظمة
أعادت وزارة القوى العاملة فتح التسجيل في العمالة الغير منتظمة مجددًا بعد الإعلان، عن غلق باب التقديم الإلكتروني، وذلك لإعطاء فرصة لتصحيح التسجيلات الخاطئة، وإتاحة فرصة للمستحقين الذين لم يقدمو.

تسجيل العماله الغير منتظمه 

وأعلنت القوى العاملة في وقت سابق عن منحة بـ500 جنيهًا للعمالة الغير منتظمة والمتضررة، من إجراءات الحكومي للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد تعليما من السيد رئيس الجمهورية بضرورة تقديم المساعدة للمواطنين المتضررين ولاسيما العمالة اليومية.

 إعادة فتح باب تسجيل العماله الغير منتظمه 

وأوضحت الوزارة أسباب فتح باب التسجيل للعمالة الغري منتظمة مجددا، حيث قالت إنها فتحت باب التسجيل امام العماله غير المنتظمة من جديد، بسبب المواطنين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم بشكل خاطى خلال التسجيل للمرة الأولى، حيث وصل عدد المسجلين بياناتهم بالخطا قرابة نصف مليون مواطن، قدموا بيانات غير صحيحة.

صرف الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

وبدأت القوى العاملة صرف مبلغ الـ500 جنيه بدءًا من اليوم، بعد إرسال رسائل نصية للمواطنين المقبولين في الحصول على المنحة المقدمة للعمالة غير المنتظمة، والتوجه لأقرب فرع بريد لاستلام الحوالة، وفيزا لصرف الثلاث أشهر.

إغلاق تسجيل تسجيل العماله الغير منتظمه 

وأغلقت الوزارة باب التسجيل في تسجيل العماله الغير منتظمه يوم الخميس الماضي، وأعلنت عن الأسماء الفائزة بالمنحة التي تقدمها الحكومة للمواطنين بشكل كامل، بعد أيام من الآن، وتصدرت تلك الأسماء قائمة البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يريد المواطنون معرفة هل أسمائهم ضمن الحائزين على المنحة التي تقدمها الحكومة.

وللتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة اضغط "هنا".

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رابط استمارة بيانات العمالة الغير منتظمة 500 جنيه عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

لينك طلقة شغال.. موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه للحصول على 500 جنيه

محافظ بني سويف يطالب بتخصيص أرقام لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

لينك مباشر | استمرار تسجيل العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة

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