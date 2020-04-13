Advertisements

فايلر يفاجئ مروان محسن

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
فاجئ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي مروان محسن بقرار جديد خلال الفترة الحالية.

ومنح فايلر إدارة النادي الضوء الاخضر لتمديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق بالرغم من تلقي اللاعب الكثير من الانتقادات بالفترة الماضية.

وابدي فايلر مدرب الأهلي موافقته على بقاء مروان محسن مع الفريق لحاجته لجهود اللاعب بالمرحلة القادمة.

وينتظر الأهلي عقد لجنة التخطيط جلسة مع مروان محسن في الايام القادمة لمناقشة بنود العقد الجديد في حضور وكيل أعمال اللاعب.

وينتهى عقد مروان محسن مع الأهلى، فى نهاية الموسم المقبل، وهناك استقرار نهائى داخل القلعة الحمراء على تمديد عقده.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يغري "الشناوي" للبقاء خوفا من العروض الخليجية والأوروبية

منذ 42 دقيقة

فايلر يفاجئ مروان محسن

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 20 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 23 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:40 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

فايلر يفاجئ مروان محسن

04:34 م

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

08:22 ص

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

03:54 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي