فايلر يفاجئ مروان محسن

فاجئ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي مروان محسن بقرار جديد خلال الفترة الحالية.

ومنح فايلر إدارة النادي الضوء الاخضر لتمديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق بالرغم من تلقي اللاعب الكثير من الانتقادات بالفترة الماضية.

وابدي فايلر مدرب الأهلي موافقته على بقاء مروان محسن مع الفريق لحاجته لجهود اللاعب بالمرحلة القادمة.



وينتظر الأهلي عقد لجنة التخطيط جلسة مع مروان محسن في الايام القادمة لمناقشة بنود العقد الجديد في حضور وكيل أعمال اللاعب.



وينتهى عقد مروان محسن مع الأهلى، فى نهاية الموسم المقبل، وهناك استقرار نهائى داخل القلعة الحمراء على تمديد عقده.