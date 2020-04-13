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محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
محمد كشك
التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، بوفد من ابناء قرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة تحت مسمى " بيت العائلة بالقرية"وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، أشرف بكر رئيس مركز ومدينه المنزلة.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لأعضاء الوفد عن بداية فكرة بيت العائله بالقرية وما قدموه خلال الفترة الماضية، وما يطمحون إلى تقديمه لمواطنى القرية فى المستقبل، وقد تلخصت إنجازات بيت العائله بالقرية بمساندة رئاسة مجلس المدينه ورئيس القريه فى لم الشمل بين أهالى ومواطنى القرية، ومشاركة شباب القريه من خلالهم فى مبادرة تنظيف عدد من مدارس القرية ومبادرة نظافة شوارع القرية ومبادرة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم والتى توقف العمل فيها نظرا لظروف أزمة كورونا الحالية، واتجه شباب القرية خلالها إلى أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والشوارع بالقرية بتبرعات بيت العائلة وتوفير المطهرات من الكلور ومواتير الرش بالجهود الذاتية للمواطنين.

كما استمع محافظ الدقهلية إلى مبادرتهم الجديده التى يتم تنفيذها حاليا لرفع المعاناة عن العمال من العمالة غير المنتظمة أبناء القرية الذين قد تأثروا بالظروف الإقتصادية الحالية لأزمة كورونا والتى يتم تنفيذها تحت مسمى " مبادرة المليون" والتى تم خلالها التبرع بمبلغ مليون جنية من أبناء القريه المقتدرين لتوزيعها على مايقرب من 356 عامل من أبناء القرية بواقع 1000 جنية لكل عامل دفعه واحده.

وثمن محافظ الدقهلية جهود بيت العائله بالقرية على ما قدموه وما يقدمونة لابناء قريتهم مساهمة منهم ومشاركة مع الدولة فى رفع المعاناة عن العمالة غير المنتظمة، مؤكدا على دعمة الكامل لهذه الفكرة المتميزة لأبناء القرية، مشيرا لأهمية الإستمرارية فى تقديم الدعم والمسانده فى كافة المجالات التى تخدم أبناء القرية.
وأعرب محافظ الدقهلية عن إهتمامة بقضية تحسين البيئة والنظافة وضرورة المشاركة فيها لشباب القرية من خلال بيت العائلة، مؤكدًا على دعمة الكامل لمنظومة النظافة على مستوى محافظة الدقهلية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتشجيع ودعم الجهود التطوعية للمواطنين والتى تشارك مع الدولة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة فى أوقات الأزمات والطوارئ.
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)
محافظ الدقهلية يلتقي بـ "بيت العائلة" ويشيد بجهودهم المجتمعية بقريتهم (صور)

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