"الاقتصاد الرقمي" يطالب بـ 7 اجراءات لدعم القطاع في مواجهة كورونا





أكدت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا لغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية علي دعمهم الكامل لكافة مبادرات مؤسسة الرئاسة المصرية والقرارات الايجابية للحكومة المصرية فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " واتخاذها مجموعة من الجهود والفاعليات التى تتسق مع مساندة الدولة المصرية تتضمن 7 اجراءات، وذلك خلال عدة اجتماعات لمحاولة تقليل أثر الازمه الحاليه علي القطاع، أولها تم إصدار خطابات الي جميع إدارات المراكز التجارية " المولات " لطلب تخفيض ايجارات شهري أبريل و مايو بنسبة 50% و جاري التنسيق معهم .





بحسب ما قال كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالقاهرة ، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا ، وقال إنه تم التواصل مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس حسام الجمل رئيس جهاز القومى لتنظيم الاتصالات " NTRA "فور علمنا بتعليق العمل لمدة أسبوعين ، وبالفعل تكرم رئيس الجهاز بإعطاء تعليمات باستكمال العمل في نفس اليوم حرصا علي تسيير أعمال موافقات استيراد أجهزة الاتصالات و الكمبيوتر و المحمول و بذلك تم حل المشكله.





أضاف قامت الغرفه بإرسال خطاب إلي الدكتور محمد معيط وزير الماليه و تقديم طلب بتأجيل تقديم الإقرارات الضريبيه لمدة شهرين و كما طلبنا تأجيل المساهمه التكافليه لهذا العام و في انتظار رد الوزير كما تم عمل اجتماع " اون لاين" لأعضاء الشعبه العامه مع السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع و تقديم حزمه من الاقتراحات للسيد الوزير من ضمنها تقديم تدريب مجاني " أون لاين " لموظفي القطاع لاستغلال هذه الفتره في تنمية مهارات العاملين بالقطاع بالإضافة إلى حصول المتدربين علي انترنت مجاني ليستطيعوا حضور التدريب بدون أعباء مالية.





أشار كريم أنه تم تقديم طلب لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا " ITIDA " لمساعدة شركات القطاع التي تقوم بالتوريد للجهات الحكوميه بسرعة الحصول علي مستحقاتهم و التدخل لحل المشاكل المتعلقه بخطابات الضمان .





كما أوضح أن مجموعة جهود غرفة القاهرة تضم قيامنا بتقديم نظام تأمين مخفض القيمه يمكن لجميع شركات القطاع بالاستفادة منه للتأمين علي المحلات و المخازن ، كما تقدم خدمة التأمين الصحي بقيمه مخفضه نظير مميزات كبيره . كما تقوم شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالقاهرة بتجهيز حزمه من المبادرات من شأنها تطوير أداء الشركات بأقل التكاليف و مساعدتهم لمواكبة التحول الرقمي وسيتم الإعلان عنها قريبا .





و أكد أن الشعبة العامه تقوم بتجهيز مبادره كبيره من شأنها اتاحة فرص عمل و تمويل و سيتم الإعلان عنها قريبا وذلك فى اطار اننا نبذل قصارى جهدنا لتطوير القطاع كما نقوم بالتواصل مع جميع الوزارات و الجهات الحكومية لحل المعوقات التي تواجه القطاع و محاولة تسهيل العمل و تخطي الأزمة الحالية التي ندعوا الله أن يرفع عن بلدنا الحبيبة هذا البلاء وتعود الحياه الي طبيعتها قريبا باذن الله تعالى .





مطالبا أصحاب الشركات إذا واجهتم اي مشكله سرعة التواصل مع أحد أعضاء مجلس إدارة الشعبه بالغرفة التجارية بالقاهرة لتوصيله باللجان القائمة بالغرفه لحل مشكلات التجار مثل لجان الضرائب و لجان الجمارك و غيرها من اللجان التي لها القدره علي التواصل المباشر مع الجهات الحكومية وحل المشكلات التي تواجه التجار و الشركات.