الهند تدرس الإنتاج المحلي من دواء إيبولا لعلاج فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة الهندية أنها تتطلع إلى المضي قدمًا في استخدام دواء يعالج الإيبولا يسمى ريميسيفير في علاج فيروس كورونا الجديد.





وقال الدكتور رامان ر. جانجاكيدكار، عالم الأوبئة والأمراض المعدية ورئيس هيئة البحوث الطبية في البلاد، والمجلس الهندي للبحوث الطبية، إنه وفقًا للدراسات، يهاجم دواء ريميسيفير تلك الإنزيمات من فيروس كورونا التي تؤدي إلى تكاثرها، وهذا هو السبب في أنها تقترح أنه يمكن استخدامه لعلاج فيروس كورونا COVID-19، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وأضاف الدكتور "جانجاكيدكار": "تقوم شركة Gilead Sciences، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها الولايات المتحدة، بتصنيع الدواء، ولا يوجد لدى الهند إمدادات حتى الآن. يقوم المجلس الهندي للبحوث الطبية بإجراء تجارب سريرية كجزء من تجارب منظمة الصحة العالمية للتضامن، حيث ستختبر إحدى ذراعها جهاز إعادة تصميم، ولكن إذا قامت أي شركة أدوية بإجراء ذلك، فإننا نرغب في المضي قدمًا فيه".





وذكر العالم أيضًا، أن الدواء قد تم اعتباره فعالًا في بعض دراسات المراقبة. ومع ذلك، لا توجد تجارب سريرية. يقول تقرير نُشر في مجلة New England Journal of Medicine إن حالة اثنين من كل ثلاثة مرضى تحسنت بعد إعطائهم الدواء.





وأردف العالم: "إذا كان شخص ما في حالة تهوية، فلن يكون بحاجة إليها بعد إعطائه الجرعة، وإذا احتاج شخص إلى الأكسجين، فقد انخفضت حاجته إلى نفس الشيء بعد تناول الدواء"، بينما اقتبس دراسة عن الدواء الذي يعمل على المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة. كما تم استخدام Remdesivir في علاج Nipah.





وكشف عالم الفيروسات في جامعة أميت، الدكتور نارايان ريشي، أنه حاليًا، تخضع العديد من الأدوية لمراحل تجريبية لعلاج فيروس كورونا COVID-19، مضيفًا، أنه إلى جانب ريميديسيفير، فإن الأدوية الأخرى الموجودة قيد التجربة في جميع أنحاء العالم هي لوبينافير وريتونافير، والتي تم إعطاؤها في وقت سابق مع فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".





تم استخدام عقار آخر، وهو الإيفرمكتين، والذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ COVID، في وقت سابق لفيروس نقص المناعة البشرية -1 "الإيدز"، وفيروس غرب النيل، والإنفلونزا.





وأضاف عالم الفيروسات، أن الأدوية الحديثة التي يتم تطويرها لـ COVID-19، والتي هي قيد التجربة، تشمل leronlimab، في المراحل المبكرة والمتوسطة من المرض، و favipiravir، المعروف أيضًا باسم avigan.



