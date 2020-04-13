قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

نشرة حوادث الفجر





وفي سياق آخر، شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي شغلت اهتمام قراء "بوابة الفجر".





ويقدم قسم الحوادث، ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:





ضبط شاب سرق محل كوافير بالعجوزة





لمروره بضائقة مالية.. أقدم عامل يدعى "س. د" يبلغ من العمر 30 عامًا، على سرقة محتويات من داخل محل كوافير عبارة عن بعض من الأجهزة، وعدد من الباروكات للشعر بمبالغ كبيرة، فباشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة التحقيق في الواقعة، فيما أمرت بالتحريات حول نشاط المتهم.





مد أجل الحكم على 11 متهمًا بخطف مواطن لطلب فدية بالقاهرة





وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس مد أجل النطق بالحكم علي 11متهمًا بتهمة حيازة أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه.. تأجيلا إداريًا.





تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل الشروق





وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل محاكمة 8 متهمين بخطف طفل الشروق، تأجيلًا إداريًا.





إحباط تهريب 19 ألف طربة حشيش بميناء شرق التفريعة





ونجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط محاولة تهريب قرابة 19000 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد تقدر قيمتها بـ١٥٢مليون جنيه.





الداخلية تغلق 8 مراكز تعليمية مخالفة لقرار الحكومة





وتواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".





بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط عصابة الكيف في أوسيم





كوكتيل مخدرات وفرد خرطوش"... نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط واحدة من عصابات الكيف بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





إحالة صاحب مخبز استولى على 3 مليون جنيه للمحاكمة





وأحالت نيابة المطرية صاحب مخبز لتلاعبه فى منظومة الخبز واستيلائه على 3 مليون جنيه من أموال الدعم إلى محكمة الجنح للمحاكمة.





البداية تعود عندما تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم الإثنين، من القبض على صاحب مخبز بلدى لتلاعبه في منظومة الخبز والاستيلاء على 3 ملايين جنيه وإثبات عمليات صرف وهمية للمواطنين في منطقة المطرية.



