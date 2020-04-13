بوتين: الوضع يتفاقم في روسيا بسبب فيروس كورونا





قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في بلاده آخذ في التفاقم، لافتاً إلى أنه "قد تتم الاستعانة بموارد وزارة الدفاع للتصدي للوباء، إذا اقتضت الحاجة".





وأضاف بوتين: أن الوباء يتفاقم في البلاد، ويتغير الموقف باستمرار، وأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المعركة لوقف انتشار الفيروس"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".





وكانت السلطات في موسكو، قد حذرت يوم الجمعة الماضي، من أن قدرات أجهزة الصحة في العاصمة تبلغ "حدودها القصوى" مع ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا.





و قالت مساعدة رئيس بلدية العاصمة أنستازيا راكوفا، في بيان صادر عن مركز عمليات مكافحة كورونا في موسكو: إن "عبء الأجهزة الصحية ارتفع بشكل حاد، وحالياً بلغت مستشفياتنا وخدمات الإسعاف حدودها القصوى".





وذكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، في حوار مع وكالة ريا نوفوستي: أن "روسيا لم تبلغ بعد ذروة الوباء"، وقال "لم نبلغ بعد الذروة، نحن في مكان ما في بداية الذروة ولسنا حتى في منتصفها".





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا عن تسجيل 2558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع يومي قياسي قفز بإجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 18328 حالة.





وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا، إن إجمالي حالات الوفاة من المصابين بمرض كوفيد-19، بلغ 148 شخصا بعد أن سجلت 18 حالة وفاة الليلة الماضية.



