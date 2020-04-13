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بوتين: الوضع يتفاقم في روسيا بسبب فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:27 م
الرئيس الروسي - بوتين
الرئيس الروسي - بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في بلاده آخذ في التفاقم، لافتاً إلى أنه "قد تتم الاستعانة بموارد وزارة الدفاع للتصدي للوباء، إذا اقتضت الحاجة".

وأضاف بوتين: أن الوباء يتفاقم في البلاد، ويتغير الموقف باستمرار، وأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المعركة لوقف انتشار الفيروس"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وكانت السلطات في موسكو، قد حذرت يوم الجمعة الماضي، من أن قدرات أجهزة الصحة في العاصمة تبلغ "حدودها القصوى" مع ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت مساعدة رئيس بلدية العاصمة أنستازيا راكوفا، في بيان صادر عن مركز عمليات مكافحة كورونا في موسكو: إن "عبء الأجهزة الصحية ارتفع بشكل حاد، وحالياً بلغت مستشفياتنا وخدمات الإسعاف حدودها القصوى".

وذكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، في حوار مع وكالة ريا نوفوستي: أن "روسيا لم تبلغ بعد ذروة الوباء"، وقال "لم نبلغ بعد الذروة، نحن في مكان ما في بداية الذروة ولسنا حتى في منتصفها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا عن تسجيل 2558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع يومي قياسي قفز بإجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 18328 حالة.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا، إن إجمالي حالات الوفاة من المصابين بمرض كوفيد-19، بلغ 148 شخصا بعد أن سجلت 18 حالة وفاة الليلة الماضية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,873 مليون إصابة، بينهم أكثر من 116 ألف حالة وفاة، وأكثر من 434 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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