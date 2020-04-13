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موقف إنساني من زيدان تجاه الجزائر

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
تبرع اللاعب الدولي الفرنسي السابق زين الدين زيدان والمدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد الاسباني بمستلزمات طبية لمستشفى بمدينة بجاية الجزائرية لمحاربة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة:" تبرع زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني بمجموعات إنعاش، وأجهزة تنفس، وشاشات، ومواد صحية أخرى لمدينة بجاية الجزائرية".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"فعل زين الدين زيدان ذلك من خلال المؤسسة التي يرأسها ويديرها في الجزائر، البلد الأصلي لوالديه وللمزيد من الأشخاص في عائلته".

يذكر أن فيروس كورونا الجديد تسبب في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى بعد انتشاره خلال الشهر الماضي أبرزها الدوريات الأوربية الكبري بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الاوربي بينما تم تأجيل العديد من البطولات القارية مثل بطولة كأس الأمم الأوروبية وكأس امريكا الجنوبية كوبا امريكا وأولمبياد طوكيو لتقام في صيف 2021 بدلا من صيف 2020.

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