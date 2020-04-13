ليفربول يعثر على بديل صلاح وماني

وضعت ادارة نادي ليفربول الإنجليزي جناح نادي ولفرهامبتون جوتا والمهاجم فيرنر هدفا للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ليصبحوا بدلاء للنجم الدولي السنغالي ساديو ماني ولاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح تحسبا لرحيل أحدهم خلال الصيف القادم.





وقالت صحيفة ليفربول ايكو:"‏يعتمد مركز النجاح على مستوى النخبة في كرة القدم على التطور المستمر والقوة في العمق التي تتيح الفريق فرصة للمداورة. تغلب مانشستر سيتي على هذه العقبة في السنوات الأخيرة بتوقيعه مع رياض محرز وبرناردو سيلفا ‏بالنسبة لليفربول يبدو أنهم على استعداد لمواجهة هذا التحدي في فترة الانتقالات القادمة بعد بضع سنوات من النجاح الكبير في أنفيلد يعني لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز الوشيك أن يورغن كلوب يمكن أن يخلق أكثر فترة زخرفية في تاريخ النادي الحديث".





وأضافت الصحيفة الإنجليزية:"‏البحث عن المزيد من اللاعبين الكبار سيكون على رأس أولويات ليفربول، قد يكون الانتماء الطويل إلى تيمو فيرنر على وشك الوصول إلى ذروته ولكن الدوري الممتاز يضم أيضًا عددًا من المواهب التي يمكن أن يتطلع كلوب إلى توظيفها ‏أحد هؤلاء هو مهاجم الوولفز ديوجو جوتا البالغ من العمر 23 عامًا والذي كان مثيرًا للإعجاب تحت قيادة نونو سانتو في السنوات الأخيرة".





واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة:"‏ربما حصل جوتا بالفعل على احترام أنصار ليفربول من خلال الإصرار على أن الريدز يستحقون الحصول على لقب الدوري الممتاز بغض النظر عما يحدث هذا الصيف و‏شهد الموسمين الأخيرين في الدوري الإنجليزي الممتاز إقامة شراكة مميتة للاعب مع خيمينيز، إنها الآن مسألة وقت ما إذا كان يمكنه الانتقال إلى المستوى التالي مثل ماني عام 2016".



