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الأوراق المطلوبة لصرف منحة وزارة القوى العاملة 500 جنية وموعد و اماكن الصرف
الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:53 م
الأوراق المطلوبة لصرف منحة وزارة القوى العاملة 500 جنية وموعد و اماكن الصرف
كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت الأوراق المطلوبة للحصول على منحة ال500 جنيه للعمالة الغير منتظمة مواكدا على أن يحرص كل مواطن أن يأخذ معه خلال الصرف بطاقة الرقم القومي أصل وصورة والهاتف المحمول الذي استقبل عليه الرسالة .
مواعيد صرف منحة ال 500 جنية
وأضاف طلعت أن المستحق للمنحة سيتم تسليمه ال500 جنيه ومعها كارت للسحب خاص به وتم إنشائه حتى يصرح له صرف الشهرين القادمين،وصرح طلعت أيضا عن مواعيد صرف المنحة وتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء وإضافة أيضا أن من يذهب في يوم غير المخصص له لن يصرف له ومن لم يحضر في اليوم المحدد له سيتم تحديد موعد أخرى.
اماكن صرف المنحة
وبين طلعت في تصريحاته انه تم حذف بعض الأشخاص لعدم اكتمال إجراءات التقديم لنقص في الأوراق أو وجود خطا في الرقم القومي أو رقم الهاتف وعلى من تم حذفه التقدم مره أخرى، وأكد طلعت أن من المتوقع صرف المنحة ل300الف مواطن من العمالة الغير منتظمة يوم الاثنين مبين أن الصرف سيتم من خلال البريد المصري وبه 4600 جهة ومن خلال البنك الزراعي وبه 1100 فرع وبين أيضا انه متاح صرف المنحة من اقرب منفذ متاح لصاحب المنحة إذا كان هذا المنفذ تابع للجهة المخصصة له سواء البنك أو البريد.
الأوراق المطلوبة لصرف منحة وزارة القوى العاملة 500 جنية وموعد و اماكن الصرف
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