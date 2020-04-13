الأوراق المطلوبة لصرف منحة وزارة القوى العاملة 500 جنية وموعد و اماكن الصرف





كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت الأوراق المطلوبة للحصول على منحة ال500 جنيه للعمالة الغير منتظمة مواكدا على أن يحرص كل مواطن أن يأخذ معه خلال الصرف بطاقة الرقم القومي أصل وصورة والهاتف المحمول الذي استقبل عليه الرسالة .









مواعيد صرف منحة ال 500 جنية





وأضاف طلعت أن المستحق للمنحة سيتم تسليمه ال500 جنيه ومعها كارت للسحب خاص به وتم إنشائه حتى يصرح له صرف الشهرين القادمين،وصرح طلعت أيضا عن مواعيد صرف المنحة وتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء وإضافة أيضا أن من يذهب في يوم غير المخصص له لن يصرف له ومن لم يحضر في اليوم المحدد له سيتم تحديد موعد أخرى.









اماكن صرف المنحة



